Sabores y apariencias

El catálogo de Sabores Almería crece, como se puede comprobar en su página web. En la muestra que estará en la Rambla hasta mañana domingo hay veintinueve empresas que exhiben uno o varios productos cada una. En principio es buena la abundancia, siempre que haya una selección rigurosa: la inclusión de productos mediocres en un grupo de excelencia no favorece ni siquiera a los "infiltrados", que son detectados pronto por los consumidores más avezados y a medio plazo por la mayoría. Y, de paso, minan la credibilidad de la marca, como ha ocurrido con el tomate raf o con algunas D.O. que han permitido que vinos infames lleven el sello de Rioja, Ribera o Rueda. En la muestra de estos días la mayoría son productos de calidad y algunos son excelentes. Esta excelencia debe estar en el producto, por supuesto, pero también en el envase y en la información al consumidor. El ejemplo que me parece más destacable es el de las mermeladas Lorusso, elaboradas en Chercos, que en dos años han conseguido un puesto en el concierto internacional de los alimentos de calidad. La empresa forma parte de la asociación "Luxury Spain" y ha estado presente en muestras prestigiosas de Milán, París o Londres, donde su mermelada artesana de naranja amarga ha obtenido medalla de oro. Y en Inglaterra saben de mermeladas. El envase es de alto diseño, se mete por los ojos. Y luego por el paladar. La textura, el aroma, el sabor y el retrogusto son, efectivamente, de primera.

Otro producto premiado en Gran Bretaña es el queso Seronés de leche cruda de cabra y seis meses de curación. Bronce en los "International Cheese Awards" en 2016 y 17. Da un paso más en la evolución de los quesos almerienses. Tiene un aroma complejo y característico, matizado por la larga crianza; intenso en la boca, sin el insidioso picante de esos quesos "viejos" que no son maduros sino resecos. Su queso fresco es también recomendable por su finura sabor de pura tradición. Puede ser un buen colega de la mermelada Lorusso. Acompañados o armonizados (maridados es horroroso) con el blanco de Lauricius, cuya nueva cosecha se presenta en la muestra. Me parece que este año el ensamblaje de chardonnay y sauvignon blanc le ha salido redondo a Carlos Fernández. Tanto Seronés como Lauricius tienen presentaciones correctas, pero se podrían mejorar.