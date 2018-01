Sanidad andaluza

No es alentador acabar la semana viendo, una vez más, a la sanidad pública andaluza acaparar portadas, bloques informativos y las charlas matutinas de los viandantes de camino a sus quehaceres diarios. ¡Hay que ver como están los Hospitales! Le oí decir uno tras otro a los que encontré en mi trayecto. Si el trasfondo no fuera tan dramático, quizás, podría haberlo dejado en una anécdota, pero lo cierto es que no puede ser, porque esa frase, tan simple y sencilla, es el resumen perfecto de la grave situación que viven estos días las urgencias hospitalarias de Andalucía, complemente colapsadas por la falta de previsión del gobierno autonómico. No se puede culpar de lleno a la gripe del 'caos', aunque cierto es que ésta no ha ayudado. Lo evidente es que esta epidemia era previsible y que está dentro de esos planes de alta frecuentación que bajara el SAS. ¿Qué ha ocurrido entonces? se preguntarán, pues algo tan obvio como que la Junta no ha planificado ni reforzado los servicios sanitarios a pesar de las advertencias de los colectivos profesionales. Y es ahí donde llegamos a la raíz del máximo problema del sistema sanitario; la falta de capacidad y respuesta del gobierno andaluz. Un gobierno que, incapaz de atender la demanda de los facultativos médicos, ya podría entonar el 'mea culpa' por las 'fugas de sanitarios' por la frustración y, sobre todo, por el fracaso absoluto que han supuesto los planes de Renovación de la Atención Primaria y de mejora de las urgencias Hospitalarias. No han servido para nada, porque no han dotado de medios ni de las infraestructuras necesarias a la atención primaria, clave en este proceso. Han tenido una falta de previsión pavorosa y, claramente, no hemos estado preparados para abordar la llegada de alta frecuentación por gripe, lo que ha hecho que se colapse de nuevo el sistema. El motivo, el caos organizativo y el déficit de inversión de la Junta que hace que los pacientes acaben llamando a las puertas de los servicios de unas urgencias. Hemos llegado a datos históricos con 714 atenciones diarias en el Hospital de Poniente, provocando incluso el aplazamiento de aquellas operaciones quirúrgicas programadas. Y todo ello con el respectivo enfado de aquellos que ya llevan tiempo sufriendo otro de los males de esta sanidad: las listas de espera. Créanme que no es cuestión de generar alarma social, como intentan hacer creer, sino de advertir del declive del SAS por la falta de compromiso de un gobierno que sólo ha dado la 'callada' por respuesta a los problemas y las graves casos ocurridos en Málaga y Jaén en los que, lamentablemente, dos personas han perdido su vida esperando a ser atendidos.