Semana de pasión

Por mucho que tratemos de apartarlo de la mente, es imposible. Insisten cada día, cada semana, cada mes, hasta el infinito? Habrá que reconocer a los separatistas/golpIstas tenacidad sin límite. Y así nos llegan las letanías que repiten a coro para evadir responsabilidades. Parece que el "efecto Estremera" es catalizador de voluntades y activo impulsor diarreico. Se entiende porque muchos de ellos perciben ahora el frio de la intemperie fuera de los presupuestos, las subvenciones, las ayudas, las mordidas y milongas de larga tradición en Cataluña. Y resulta espectacular el efecto de la combinación Lavanda y Rexona. Y el peine bien manejado y sin piercing. Así resulta aceptable!¡ quién lo diría¡! ha logrado el aspecto de chica modosa, cuidada melenita entre Juana de Arco y Leonor de Aquitania. Casi milagroso. La sorpresa es que se buscaba en Zambia, o en Honduras, incluso Venezuela, patrias de los más desfavorecidos seres del planeta; hambruna, enfermedades, carencias básicas, tremenda desigualdad social y opresión salvaje que las vociferantes huestes de las CUPs no podrían soportar. Pero no. Nada supera la exquisitez de Europa. No digamos Suiza, cuna del capitalismo calvinista, de las cuentas grises y el reloj de cuco. Recordamos que allí se encuentran la Infanta Cristina y su esposo Iñaqui Urdangarín. A la elitista colonia española ahora se suma la fugada del Tribunal Supremo, sin flequillo por supuesto. Tal vez busque el romanticismo victimista del siglo XIX con sus ramos de flores y sus desmayos junto a la chaisse longue. Su estruendosa justificación para la huida es que " no sería tratada en España con un juicio justo". Curiosa opinión que choca con la de millones de ciudadanos españoles que nos sentimos seguros con las garantías de un Estado de Derecho. ¿sería un Estado totalitario y opresor tan permisivo con las continuas agresiones e insultos de la chica del flequillo y sus compadres anti sistema? Que trasladen la situación a Venezuela o a Corea del Norte, ejemplos de Estados de Derecho para estos figuras de las CUPs. Tendrían los huesos y dientes que pudieran quedarles de color púrpura en alguna mazmorra sin nombre. !¡ Horror, de eso nada¡! Europa siempre fue confortable y hay que decir que astucia no le falta al buscar ¿asilo? en Suiza en busca de impunidad ya que este país no es miembro de la UE y no tiene firmado con España tratado de extradición. Imagino que podrá soportar la singularidad de vivir en del tercer país más caro del mundo en Laussane junto al lago, como lo hizo en 1936 la Reina Victoria exiliada de España. Misterios de una sencilla hija del pueblo. Y como la tramontana, nos llega la nota de los Obispos de Cataluña que se muestran "preocupados" por la prisión de algunos políticos catalanes y piden "reflexión" sobre su situación. No aclaran que se trata de políticos presos por sus presuntos delitos en relación con sedición, rebelión, malversación, etc. No lo aclaran pero lo saben por cuanto esta decisión del Magistrado D. Pablo Llarena se publicó en todos los medios informativos a los que sus eminencias tienen acceso. Eluden pues que se trata de políticos presos, no de presos políticos. Cuestión de interés imposible eludir o ignorar por los Pastores de almas al servicio de Dios. No parece que haya sido el Espíritu Santo que se haya posado sobre su cabezas iluminando sus mentes. Pero si cabe una preguntar a propósito de su locuacidad escrita. ¿Se han expresado tal vez con la misma preocupación por otros presuntos delincuentes también en prisión por decisión judicial?. Todos hijos de Dios.¿ incluimos a los violadores y pederastas?.¿debemos preocuparnos por ellos nosotros y ustedes no? Pues sus iluminadas bocas no han dicho nada al respecto. Y sobre la comprensión, el amor, las libertades, ,¿se han preocupado estos Obispos de la situación de miles de padres e hijos y miembros de familias catalanas fracturadas por el rencor social que se alimenta también en las iglesias y conventos de Cataluña? Puedo dar una larga lista de los nombres de párrocos, monjes y monjas activistas. Con seguridad miles de fieles católicos se sienten desamparados e insultados por sus párrocos. ¿Han publicado alguna nota al respecto?. No, han preferido un espeso silencio sobre el sufrimiento de la mitad o más de la población de Cataluña.

Preocupa bastante a los católicos esta actitud militante de los representantes de la Iglesia Católica en Cataluña a quienes no parece concernir la pública manifestación del Sumo Pontífice nada partidario de la independencia de Cataluña. Causa bochorno entre los creyentes tan altanera e indisciplinada actitud. Y sería muy esclarecedor que concretaran sus frases líquidas y explicaran que quiere decir "reflexión" sobre estos presos. Confunden estos Obispos de manera tendenciosa sobre la imparcialidad del poder judicial como pilar del Estado de Derecho. Y que sus decisiones se basan en la aplicación de las leyes vigentes aprobadas por los representantes del pueblo español. Cuestionan al César e ignoran quién es el César. Y como ciudadanos libres podrían muy bien todos acudir voluntariamente ante el magistrado Llarena con sus respetivos DNI aportando pruebas concluyentes de la falta de culpa de estos políticos presos. Anímense, Reverendísimos Doctores; D. José Omella Omella, D. Jaime Pujol Balcels, D. Francisco Pardo Artigas, D. Juan Enrique Vives Sicilia, D. Enrique Benevent Vidal, D. Román Casanova Casanova, D. Salvador Giménez Vals, D. Agustín Cortés Soriano, D. Javier Gomá Solsona, D. José Angel Sáez Meneses, D. Salvador Cristan Coll, D. Sergio Gordo rodríguez y D. Antonio Vadell Ferrer. Sean valientes, no les ocurrirá nada y posiblemente sus aportaciones pusieran en libertad a sus hijos predilectos de Cataluña. Pero, por favor, no los traten de idealizar como mártires porque ofenden y humillan a millones de españoles, compatriotas suyos e hijos de la misma Iglesia.

Y además saben que estos de ahora son continuidad de la misma delictiva obsesión de enfrentamiento y rebelión contra el Estado español (el César) que empujó a los gobernantes de la II República a sofocar el golpe y llevar a prisión el 6 de octubre de 1.934 a cientos de políticos golpistas entre ellos al Presidente Luis Companys. La II República fue un régimen democrático. Reverendísimos Obispos, España en el A ño del Señor de 2018 es también un régimen democrático. Entre la del flequillo y estas cabezas mitradas ha comenzado prematuramente la Semana de Pasión.