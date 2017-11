Mi sensación artística dual es la que me lleva a alentar, sobre todo a cierta institución, a ayudar, colaborar, mediar, apostar y promocionar a las nuevas promesas; nuevos talentos que, junto a otros no tan nuevos que han sentido vacíos de asesoramiento en ciertos momentos de sus trayectorias, sienten un gran desamparo de cara a su iniciación y desarrollo general.

Yo al menos no voy a entrar en decir si focalizar la atención en Sophia Loren, Arny, Claudia Cardinale, etc (pasando incluso por diversas personas que no tienen aparentemente ni un solo y previo vínculo con Almería) sea muy correcto o no. Lo que sí que voy a exponer es que deberían centrarse, y mucho, en los nuevos talentos que precisamente nacen en su tierra, al igual que en los ya labrados, claro, por supuesto... Luego, ocurre aquello de que incluso algunos los buscan "como locos" (a algunos) cuando dan considerables "saltos".

Quisiera manifestar que es dulce, a la vez que triste, sentir cómo numerosos artistas locales (propios y residentes) buscan desconcertados ayuda, apoyo e impulso de otros artistas, por no percibir ni creer muchas veces en cierta parte del aporte institucional actual, aún cuando éste juega, o intenta jugar por todos los medios, a repartir propagandas de ciertas plataformas (que en nuestra humilde opinión, hasta ahora, se trata de auténticos errores de cálculo, más cuando a ninguno - ni uno - de mis compañeros y compañeras los han llamado a través de las mismas, y desde donde podrían incluso abrirse a la mejora de su funcionamiento), difundir eslóganes "de película" variados, e incluso usar fotografías junto a algunos artistas para sacar pecho, lamentablemente, de una tierra realmente atrofiada en cuanto atención y apoyo integral hacia los mismos. Pregúntense algunos, cuál puede ser la causa de no molestarse ni tan siquiera por pasar por ciertos registros...o despachos...y cuál es la causa de que echen mano de su reflejo...

...Exacto... Ayer mismamente, en plena noche de Halloween, una artista audiovisual y literaria (como muchos otros y de todo tipo, ojo...) contacta por privado por ello, extendiendo mi firme mano hacia la suya sin pensarlo ni tan siquiera dos veces, pues encima, su situación repetida en el tiempo en Almería no deja de recordar al vacío vivido en los comienzos de uno mismo...a la falta de todo con ayuda de nada...salvo de los buenos compañeros y de los medios de comunicación, siempre atentos y abiertos a brindar un impulso añadido en el trampolín confeccionado por los primeros.

Es por ello que me cause auténtica pena que existan multitud de jóvenes (y no tan jóvenes) en nuestra tierra que se sientan realmente olvidados...

Y es por ello que me cause igualmente una enorme alegría que parte de ellos busquen en mí, como en el caso de otros compañeros y compañeras en las artes, un medio creíble de ayuda, colaboración, asesoramiento, promoción...e incluso, en algunas ocasiones, hasta como mero mentor.

Eso sí que es altamente gratificante...

...Sensación artística dual es lo que siento...

Una sensación que espero y deseo que, no dentro de mucho, acabe en la "Fosa de Lázaro", desde donde tantos comenzamos a escalar sin cuerda alguna y con la paradójica ayuda de esa soledad y oscuridad en la que nos vimos envueltos en su momento..."gracias" a la pasividad, la dejadez y el inesperado giro de cabeza de una política que no ha sido cercana (salvo en el caso del PSOE - Agrupación Municipal y Junta de Andalucía - que lo lleva demostrando desde hace tiempo, y ahora mucho más) y que se ha centrado en "vender" la envoltura de un caramelo realmente insípido y hueco para muchos...muchos...