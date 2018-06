Ydejas pastor santo tu grey en este valle, hondo, oscuro, con soledad y llanto. Y tú, rompiendo el puro aire, ¿te vas al inmortal seguro?" Quien nos iba a decir que Fray Luis de León iba ser de aplicación polisémica cuatro siglos y pico después de morir. Eso es lo que tienen los clásicos, y no digamos si encima son genios. Los versos de la Oda a la Ascensión, cuya primera estrofa acabamos de reproducir, sirven para expresar la desolación en que ha quedado la afición merengue ante la escapada de Zidane "al inmortal seguro", que no sabemos si será el París Saint Germain, la Selección gabacha o la UD Almería. También se puede usar esta primera silva del poema de Fray Luis para expresar la orfandad en que deja D. Mariano a su grey, en esta hora de aflicción, de pérdida de pesebres y del Boletín Oficial del Estado (que es donde de verdad se nota quien manda). En este caso, el "inmortal seguro" de Rajoy podría ser la presidencia del casino de Pontevedra o, dada su afición al deporte, la dirección técnica del Celta de Vigo, donde podría reverdecer sus peleas con el PSOE, matándose vivo con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que parece que se lleva regular con el equipo de la ciudad.

No digamos ya los que sean, a la vez, del PP y del Real Madrid, como es el caso del propio Mariano. Seguro que es mayor el duelo de este último que el de don Zinedine, ya que no es lo mismo que uno se vaya, más o menos, por su voluntad que zapateado por decisión del Parlamento. En el caso de los seguidores, seguramente también habrá madridistas que se alegren de perder de vista al entrenador actual (masoquistas hay en todas partes), que no les seguía el gusto en las alineaciones. En el caso de los militantes del Partido Popular, también habrá quien se lo tome como una oportunidad de ascenso en el escalafón, como aquel monaguillo que se puso tan contento cuando se murió el Papa, pensando que corría el turno para el progreso de su carrera.

Pero lo cierto es que el cese de don Mariano ha tenido mucha más relevancia que la dimisión de Zizou. Los que esperaban que la noticia deportiva tapara algo el desastre de su partido deben estar defraudados. Y, como sigue la Oda: "Los antes bienhadados, y los agora tristes y afligidos, a tus pechos criados, de ti desposeídos, ¿a dó convertirán ya sus sentidos?".