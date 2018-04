Soluciones a los residuos

La agricultura es la piedra angular de la economía almeriense. Es un sector consolidado que genera riqueza y empleo en toda Andalucía, pero que, sin embargo, no cuenta con el apoyo que debería de la administración autonómica. Es evidente que, campaña tras campaña, los agricultores se enfrentan a una problemática que la Consejeria de Agricultura ha sabido resolver y eso que, hace dos años, anunció un Plan de Gestión de Residuos Agrícolas que, a día de hoy, no está en marcha. Nos preocupa, y mucho, la falta de soluciones para los residuos agrícolas de plástico. Sin la implicación de la Junta de Andalucía y sin la puesta en marcha de medidas reales la situación actual seguirá empeorando. El sector se encuentra en una encrucijada ante el cierre del mercado chino para dar salida a los plásticos para su reciclaje y, por ello, no hay tiempo que perder. Estamos en un momento en el que sí o sí hay que atajar de raíz este asunto, dandole la máxima prioridad a la puesta en marcha de dos nuevos puntos de acopio de residuos plásticos situados en Níjar y en El Ejido.

La consejería de Medio Ambiente debe de asumir competencias, buscar soluciones efectivas en materia de higiene rural. Estamos ante un grave problema, ya que en las próximas semanas los agricultores empezaran a cambiar el plástico de doble banda y lo harán sin saber qué hacer con este residuo ni a dónde llevarlo. La falta de gestión de la Consejeria deja en el aire donde tratar cerca de un millón de kilos de restos de plásticos que, sin soluciones, se van a acumular en el campo.

Es fundamental que la Junta actúe de inmediato junto al sector y los ayuntamientos, porque está en juego la imagen internacional del sector que, en la actualidad, se esfuerza por avanzar en los objetivos de sostenibilidad que marca Europa. Este hecho es tan urgente y necesario como que se recupere el peso del presupuesto consolidado de la Consejería de Agricultura. No es admisible que desde el año 2014 al 2018 el presupuesto de esta Consejería se haya reducido en un 14,29% y peor aun que hayan dejado de ejecutar 1.195 millones de euros. Cuestiones como éstas las aprendí de las organizaciones agrarias que son las que ponen el acento en las necesidades urgentes de un campo que tiene que ser ejemplo en materia medioambiental. Así que sólo nos resta actuar.