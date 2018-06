Súbita fiebre

E S como si, de pronto, no existiera otro procedimiento en nuestro sistema político: un vistazo a las redes sociales, incluso a declaraciones de algún deportista de élite, muestra unos deseos locos de volver a votar. Es como si se hubiera producido un contagio de aquel "derecho a decidir", por tanto a votar, que está en boca de tantas gentes en Cataluña. Cualquiera diría que muchos españoles se han vuelto decididamente asamblearios, o pueden estar dando esa impresión: democracia en estado puro. Consideran que es la única salida. Pero es momento de preguntarse quiénes son exactamente los que andan pidiendo una vuelta a los votos directos de la gente. Si miramos el elenco de partidos, hay dos tendencias claras: los hay que quieren elecciones inmediatas, y los hay que tal vez, sin llegar a agotar la legislatura, quieren posponerlas durante un período más o menos largo. Creo que todos tienen sus razones; unas más concluyentes que otras. Es lícito poner en duda la capacidad o las intenciones del nuevo presidente; se puede sospechar la existencia de pactos que consideran inconfesables. Pero hay unas en boca de los que quieren votación inmediata que me parecen inaceptables. Son las referentes a una presunta ilicitud de la llegada a la Presidencia de Pedro Sánchez, y la de los que dicen que hay que votar otra vez porque ellos no lo votaron. Una y otra solo revelan una profunda actitud antidemocrática porque en el fondo ponen de manifiesto o un desconocimiento de procedimientos reglados en la constitución, o que, al no gustarle el nuevo presidente, hay que repetir las elecciones a ver si entonces el resultado les gusta más. Es decir, son decididamente demócratas solo cuando los resultados les favorecen. Los votos tienen validez, pero si los votan a ellos. La constitución es absolutamente respetable siempre que no lesione sus posiciones. Lo más lamentable es que el desconocimiento de los procesos constitucionales pueda ser asumible por parte de personas que no son políticos profesionales; pero que diputados, senadores o ex ministros, muchos de ellos expertos en derecho, incluso en derecho constitucional digan que esta moción de censura es ilícita, es totalmente rechazable. Se habla de la labor pedagógica que deben realizar los políticos. Pero entonces, cómo podemos calificar el que digan que la moción ha sido un fraude al utilizar mecanismos constitucionales para fines espúreos?