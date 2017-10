Traición a los pensionistas

Los socialistas vamos a reclamar en el Senado que el Gobierno de Rajoy aplique, a partir del 1 de enero de 2018, el incremento del IPC a las pensiones, en lugar de la revalorización del 0,25% que ha previsto el PP. Además, vamos a pedir al Ejecutivo que revise al alza esta subida si la inflación resultante fuese superior. Queremos garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones públicas del sistema y empezar a evitar que las próximas generaciones de mayores estén formadas, en su mayoría, por pensionistas pobres. Las medidas de Rajoy harán aumentar los planes de pensiones privados, pues están consiguiendo que las previsiones en este asunto adquieran proporciones alarmantes. Si no comenzarmos a actuar, el poder adquisitivo de un pensionista medio bajará en los próximos 20 años un 30%. Las personas con 47 años ahora tendrán, cuando se jubilen, un poder adquisitivo de un 40% menos que si no se hubiera producido la reforma del PP. La hipocresía en este trascendental asunto de los dirigentes provinciales y locales del PP ha llegado a cotas máximas. En el último pleno del Ayuntamiento de Almería, el voto de calidad del alcalde hizo que se rechazara una iniciativa que apoyaba las reivindicaciones sindicales en torno a la defensa de un sistema público de pensiones e instaba a acabar con la paralización de la mesa de diálogo social dentro del Pacto de Toledo. También el vicepresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, votó en contra de esta justa reivindicación junto al resto de concejales del Partido Popular en la capital. En el colmo del cinismo, el alcalde de Almería, después de contribuir con su voto de calidad a que el PP dejara tirados a los pensionistas, visitaba un club de pensionistas de la capital para hacerse una foto con la que no podrá ocultar la auténtica traición a quienes se han dejado la piel por sus familias y por hacer de este país un lugar mejor que aquel en el que ellos crecieron. Ver para creer pero, sobre todo, para tener claro en quién no puede uno confiar. Es hora de revertir esta injusticia por los cerca de 100.000 almerienses jubilados de la provincia que cobran una pensión tras muchos años de sacrificio, dando lo mejor de sí para contribuir al sistema de solidaridad que todos disfrutamos y por los trabajadores de hoy que serán los pensionistas de mañana para que puedan disfrutar de las mismas garantías sociales.