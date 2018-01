Turismo de cine

Fitur (Feria Internacional de Turismo) abre sus puertas en Madrid el miércoles. La que es, junto con Londres y Berlín, el mayor evento del sector de Europa tendrá, un año más, protagonismo almeriense. Un stand, dentro del pabellón de Andalucía, en el que el cine será el gran protagonista. Y es que el séptimo arte y todo lo que gira a su alrededor son garantía de éxito en cualquier promoción.

La Diputación de Almería y la Junta han entendido, por fortuna, lo que los rodajes y los actores que por aquí han pasado pueden aportar a un sector como el turístico, en constante evolución, en permanente cambio y ávido de nuevas emociones a las que asirse para mantener niveles de ocupación elevados.

Almería ha tenido, como el resto del país, un año récord. El número de visitantes que han pasado por esta tierra ha superado, con creces, las previsiones más optimistas, que ya lo eran. Y 2018 no tiene porque ser diferente. Las condiciones internacionales nos hacen ser muy atractivos, a lo que hay que sumar nuestras especiales características, que nos hacen ser un destino de ensueño para aquellos que buscan sol, playa, monumentos, naturaleza virgen y el plató de cine que es la provincia.

El camino por recorrer todavía es muy amplio. Aún no se le ha sacado todo el jugo que contiene. Cualquiera que conozca las filmaciones que aquí se han hecho, los actores y actrices que han dejado su huella en Almería no dudará en guardar parte de sus días de asueto para acercarse a conocerlos. En más una ocasión he escrito que todos, o casi todos tienen sol y playa; algunos parques naturales vírgenes como Cabo de Gata, pero sólo Almería puede presumir de haber sido escenario de rodajes tan míticos como Lawrence de Arabia, Indiana Jones, la trilogía del Dólar o más recientemente Éxodus. Y es que una ruta por cualquiera de estos escenarios y lugares es un caramelo difícil de no aceptar por aquellos que buscan algo más para sus días de descanso. Y es ahí donde las administraciones deben hacer hincapié y lo van a confirmar esta semana en Fitur. El stand de Almería va a ser un plató en miniatura, en el que va a convivir lo tradicional, aquello que nos ha permitido hacernos un hueco en el sector con lo nuevo, con lo que está por llegar, el mundo del celuloide, la alfombra roja y los sueños que se encuentran en el cine.

La tarea no es fácil en un mundo global, en el que destacar entre tanto destino y todos excelentes es más que complejo. Pero el apoyo de actores que han rodado en la provincia y la suma comunicacional y redes sociales, abre esta tierra a un nuevo escenario para los que quieran ir un paso más allá. Para los que un día vieron Indiana Jones y la última cruzada y, por ejemplo, quieran perderse por el casco histórico de la capital, por las ramblas de Tabernas o en Mónsul. ¿Les apetece?