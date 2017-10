Unión y estado

En estos momentos tan difíciles que vivimos en España por el órdago de Cataluña debemos aferrarnos, más que nunca, a la unión y la defensa de nuestro Estado de Derecho. No cabe fisura ante el atropello que sufrimos por unas instituciones catalanes que no representan a la mayoría de esa sociedad y que han abocado a ésta a una fractura con un referéndum ilegal y la amenaza de una proclamación inminente de una Declaración Unilateral de Independencia. La altura de miras y el compromiso de apoyo de los partidos constitucionalistas en salvaguarda de la soberanía nacional y nuestro sistema democrático es unánime por ser innegociable el hecho de alterar los principios básicos que nos igualan a todos, garantizan la libertad y los derechos de cualquier sociedad civilizada. Partiendo de esta base cualquier decisión está justificada, puesto que el principio de legalidad y el cumplimiento de las Leyes es una cuestión fundamental que nadie puede hacer saltar por los aires. Lo que ha hecho Puigdemont y la CUP es hacer tambalear todas las normas de convivencia que nos ha dado nuestra Carta Magna, desde 1977. No puede seguir el gobierno catalán instalado en la desobediencia, en la radicalidad y alimentando un victimismo que no es real. Es evidente que hay que abrir el proceso de diálogo, entendimiento y cordura y que en esa postura ha estado, de forma permanente, el Gobierno de España. Acaso ¿no se ha negociado tiempo atrás con Cataluña los presupuestos, infraestructuras, la liquidación extraordinaria del FLA en tiempos de crisis o recientemente la nueva financiación autonómica? Tenemos que dar ejemplo todas las fuerzas políticas en una asunto que preocupa y que está tocando de lleno a muchos ámbitos de nuestra sociedad. El error al que está sometiendo el presidente Puigdemont y la CUP con este 'procès' ilegal está asfixiando las posibilidades económicas y de crecimiento de una comunidad autónoma, como es la catalana, en la que creemos el resto de los españoles. La culpabilidad de los hechos tiene el nombre y apellidos de quiénes están al frente del ejecutivo catalán, pues el resto de decisiones del Gobierno de España, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y poderes jurídicos obedecen al cumplimiento de la Ley. Es importante poner el acento en el mensaje, como ha dicho la vicepresidenta, de que "fuera de la ley no hay democracia; fuera de la ley no hay convivencia; fuera de la ley no ha derechos, y el señor Puigdemont hace mucho tiempo que vive fuera ley, fuera de la realidad y fuera de la cordura".