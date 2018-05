ASÍ NOS VA

En manos de quiénes estamos! Los últimos acontecimientos han acosado al partido del gobierno, llegando a ponerlo contra las cuerdas con la difusión del video de Cristina Cifuentes "pillada" por la seguridad de un supermercado hurtando productos. Ha sido un episodio vergonzoso que no sabían cómo eludir sus partidarios en televisión. Eso, y la sentencia a la manada, que ha suscitado todo un clamor popular en contra, no son sino la guinda que culmina todo un proceso de descomposición del partido gobernante durante las dos últimas legislaturas. En su decadencia, además, el PP deja en entredicho a instituciones como las Universidades, al sistema judicial -no sólo con lo de la manada, sino con la no ejecución de la sentencia sobre Urdangarín y la más que dudosa exculpación de la Infanta, ambos, en el sentir popular, únicamente "por ser vos quien sois"-, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional -por su mal uso en Cataluña y en los desahucios ejecutados por los bancos-, y deja en pie de guerra a colectivos como las mujeres y los pensionistas. Además, el partido que nos malgobierna deja una Sanidad depauperada que nada tiene que ver ya con aquella Sanidad que recibió a su llegada al poder. Deja una Educación de baja calidad, con un claro favoritismo a los colegios de la Iglesia. Deja una televisión pública manejada, manoseada y por los suelos, utilizada para fines espurios. Deja unos derechos de los trabajadores prácticamente inexistentes, con una ética social y empresarial propia de buitres. Deja a la clase política corrompida y desprestigiada. Deja al país dependiente totalmente del exterior en cuanto a energía, por su cerrazón al desarrollo de energías limpias, particularmente la solar, infrautilizada en un país que para los extranjeros es, por antonomasia, el país del sol. Deja, en definitiva, a España, esa España tan querida por ellos, según dicen, hecha unos zorros. Tanto, que ya ni se sabe cuánto dinero y cuánto tiempo nos va a costar levantar el país hasta colocarlo en pie de igualdad con el resto de Europa para que en él vivan dignamente, con posibilidades de futuro, nuestros hijos y nuestros nietos. Pues bien: a pesar de todo eso, aún pretenden seguir gobernando otros dos años. Y para impedirlo, ¿qué hace la izquierda?: como siempre, dividirse, enfrentarse entre sí y darle facilidades a la derecha, ahora en versión naranja. Es decir: nada. Y así nos va.