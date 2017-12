Llega ese momento del año. El de hacer balances o aventurar vaticinios. No se vayan a creer, esas previsiones a veces aciertan. Como ejemplo el de hace un año de la revista norteamericana Político, la de los doce personajes que en 2017 podrían arruinar Europa. Incluyó en ella a los hackers rusos y a Puigdemont. Está claro que el Presidente Rajoy no lo leyó.

Respecto al empleo, esta semana conocimos una realidad y una previsión. La realidad: la OCDE asegura que los países ricos recuperaron el empleo perdido en la crisis. Diez años después. España no está entre ellos, pese a catorce trimestres con incrementos interanuales del empleo. Aún está por encima de la media. Y tanto. Porque la tasa media de paro es 5,6%, igual que septiembre de 2007, que aquí no se ha dado nunca.

La previsión se relaciona con esa realidad. Un reciente estudio del profesor Josep Oliver, concluye que será en 2023 cuando España habrá recuperado el empleo destruido en la crisis. ¿Cómo está posicionada Almería en este escenario? Depende del dato en las que nos fijemos.

Si cogemos las cifras de la Seguridad Social, se logró en diciembre de 2016, momento en que, con 279.591 afiliados, se superó el dato de abril de 2008, hasta entonces el más alto. Como nuestra economía es cíclica, volvimos a bajar, pero hoy ya hay 286.248. El dato es bueno, pero incompleto. Se trata de afiliación media mensual. Si se firman contratos de 1 día nos va a salir una media altísima. Para completarlo están los datos de la EPA. También estos dicen que se han superado los existentes antes de la crisis. En el tercer trimestre de 2017 Almería tenía ya 9.800 más que hace diez años. ¿Cómo se explica, entonces, que haya 55.000 parados más y una tasa de paro 15 puntos superior?

No somos una foto fija. La población aumenta. La aparenta paradoja la resuelve la tasa de empleo, porcentaje de quienes trabajan sobre el total en edad laboral. En Europa es del 70%. En Almería fue, hace diez años, del 58%, de las mayores en España. Desde su mínimo en 2013 ha recuperado cuatro puntos, hasta estar en el 43%, aún 14 puntos menos que en 2007. A este ritmo, con una población en edad laboral que crece -lo que está muy bien, porque alguien tendrá que pagar las pensiones- aunque las cifras absolutas de empleo ya se han recuperado, el porcentaje de quienes pueden trabajar y no lo hacen no se habrá alcanzado para esa meta de 2023.