Ventana atrayenteLas heridas en Ciudadanos van cicatrizando

Las ventanas, esta ventana, no se sabe bien si están para mirar hacia fuera o son un colgador donde disponer el muestrario de los utensilios y adornos domésticos que empezaron por no caber entre las estrecheces de la casa y acaban expuestos, casi como una "instalación" de arte contemporáneo, en los barrotes de la ventana. Si, además, la composición es abigarrada y variopinta, mayor resultará el atractivo aunque destaquen, con particular fuerza expresiva, el pico y la pala, herramientas del trabajo manual, como la hoz y el martillo, hechos símbolo revolucionario pero también castigo de quienes, con holgazanería, pretendían hacerse con el subsidio que muchos otros necesitaban para sobrevivir, cambiado por el sudor de su frente. Se advierte también otro reclamo que algún crítico pedante interpretaría con alambicadas disquisiciones: esa bota dentro de una jaula en la que se detiene una mosca mayúscula. Cuando debe tratarse de algo tan sencillo como una ocurrencia para ganar espacio; de modo que el rango artístico si acaso quede en el apaño de la disposición. Sin embargo, esta ventana resulta atrayente y no debe faltar un singular criterio a quien así la ha dispuesto. / Antonio Montero Alcaide

No está siendo fácil que la herida abierta en Ciudadanos con el anuncio de marcha y posterior regreso de la concejala Mabel Hernández cicatrice. La relación todavía en el grupo es tensa y compleja. A ver qué pasa.