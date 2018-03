Vuelve pronto, Gabriel

La solidaridad es una de las fuerzas que mueve el mundo. Tener la capacidad de ponerse al lado de quienes peor lo están pasando es una de las capacidades que hacen grande y refuerzan el valor de una sociedad. En ese sentido, me siento muy orgulloso de las muestras de solidaridad que viene ofreciendo la sociedad almeriense a raíz de la triste desaparición del niño Gabriel, en las Hortichuelas de Níjar hace unos días. Desde el primer momento, pidiendo al Ayuntamiento los autobuses que se pusieron para que los voluntarios pudieran acceder a la zona de los hechos y colaborar con el rastreo, pasando por la impresionante concentración de apoyo que se vivió en Puerta Purchena el pasado viernes, o llenando las redes sociales de dibujos de pececitos, tal como pidió la madre del pequeño, lo cierto es que los almerienses han sabido estar, una vez más, a la altura de los acontecimientos. Y estoy seguro de lo volveremos a hacer en todo aquello que sea necesario, siempre atendiendo a la prioridad de la recuperación del menor y a no interferir en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están llevando a cabo una labor de impecable y minuciosa profesionalidad en el rastreo. Y todo ello, además, de una manera espontánea y natural, porque los almerienses han tomado el caso de Gabriel como algo muy propio y han querido implicarse de un modo cercano y colaborativo. Desde aquí, y a la espera de que nos pueda llegar finalmente a todos la esperada noticia de la localización del paradero del niño, quiero invitar a todos a mantener viva la llama de la esperanza, a no desfallecer en la angustia de la incertidumbre por el paradero del pequeño. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, desplazado expresamente a Almería para acompañar a la familia, señaló en rueda de prensa que la investigación del caso está en las mejores manos posibles y que es importante no interferir en su trabajo propagando bulos y noticias falsas, aunque sea con la mejor intención del mundo. Les hemos visto estos días, realizando una admirable tarea de seguimiento de pistas y búsquedas minuciosas por lugares inaccesibles, sin escatimar esfuerzos, sin desfallecer y sin bajar la guardia. Por eso quiero pensar que pronto podremos conocer la noticia de la vuelta de Gabriel al mejor lugar del mundo: a su casa con su familia. Mientras tanto, no perdamos la confianza. Entre todos lo vamos a encontrar.