Yoconcultura

Llevaba años pensándolo, meditándolo, hasta diciéndolo públicamente sin reparo alguno, dentro y fuera de mi entorno amistoso más íntimo: ¿cuándo habrán de nuevo personas totalmente competentes, solventes, resolutivas y realmente comprometidas y cercanas con los ciudadanos de Almería? En el caso en concreto del área de Cultura, desde un marco verdaderamente plural, y sin hacer uso del vocablo "colectividad" bajo intereses propios, visionarios o delirantes, me gustaría agradecer públicamente, y en nombre de un buen número de artistas (actores y figurantes entre ellos), la atención y el interés recibido por parte del grupo municipal socialista de la ciudad de Almería. Hace escasos días, de hecho, recibí varias llamadas y whatsapps preguntándome acerca de una reunión pendiente en torno a diversas propuestas en materia de gestión cultural, concretamente cinematográfica, y mi respuesta evidentemente no fue otra que la de "por fin hay puestos excelentemente cubiertos, precisamente, por personas híper-competentes". El PSOE de Almería, y esto quisiera dejarlo realmente claro a cualquier artista que aún lo desconozca, ha sido el partido político que ha estado desde el minuto cero soplando el arca cinematográfica hacia aguas tranquilas, interesándose por cada paso y gestión llevada a cabo, o por llevar, desde la base del gremio interpretativo y técnico, buscando y rebuscando posibles caminos verdaderamente viables para hallar soluciones verdaderamente reales, consultando pasos planteados y por plantear, y ante todo, atendiendo la meta del interés común, objetivo, plural y constructivo, sin dejarse ni un solo eslabón cinematográfico en el tintero de cara a la planificación local así como a la de la presente y futura Mesa del Cine. Tantos años afectados por tanta indiferencia, pasividad y dejadez, y me cuesta decir que desconsideración, hacia un gremio interpretativo básico en el que precisamente se sustenta el ente cinematográfico, y que cuenta ya con centenas de candidatos locales que hasta hace poco han tenido que sobrevivir a base de esquemas de organización propia y del efecto del buen compañero samaritano, sin interés alguno añadido por atender a propuestas dudosas, utópicas, generadoras de incertidumbre o ciertamente nada prácticas desde la evaluación objetiva de la base del sector. Y es que, por mucho intento de invento e idea visionaria, cuando uno dispone de ladrillos pero no de suficientes arquitectos y obreros conocedores y experimentados, pasa lo que pasa, que las envolturas de los caramelos son atractivas y apasionantes a más no poder, pero totalmente huecas por dentro, dejando en evidencia que no han servido en tales casos más que para intentar mostrar un escaparate a modo de marketing sin una esencia, un contenido, una conducción y un funcionamiento general deseados. Ya lo dice el refrán, "con poco viento, cae en el suelo torre sin cimiento".