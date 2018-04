Ni 'allí', ni 'abajo'

Empezaron hablando del lenguaje; mejor dicho, del habla. En concreto del habla andaluza, de las hablas andaluzas. Fue hace unos días en un programa de Canal Sur. Planteada una cierta encuesta, dio como resultado que más del 90 por ciento de los andaluces están satisfechos con su acento. Sin embargo, esto me hace recordar cuál era la situación de inferioridad en la que nos encontrábamos los andaluces obligados a disimular nuestro acento, por ejemplo en la exposición pública de ejercicios en unas oposiciones nacionales, para no vernos penalizados. No tenemos datos de aquellos "entonces" sobre nuestro sentir general en torno a nuestro acento; pero era aquella la realidad. Era una forma de ocultar un origen que, lo queramos o no, y por unas razones o por otras, estaba devaluado. Retomo el tema del inicio. En aquella tertulia, donde empezaron hablando del acento, se produjo un deslizamiento, normal por otra parte, hacia la valoración que los otros españoles hacen de los andaluces. Digo que es "normal" `por la gran influencia que tienen los lenguajes en la valoración propia y ajena. En ocasiones, el mismo lenguaje incide negativamente en la autoestima cuando unos individuos se comparan con otros que tienen un vocabulario más rico y una prosodia más "correcta". Pero no es solo eso; esa especie de complejo de inferioridad también puede dimanar de los mismos conceptos que se les aplican. Ya tuve oportunidad hace mucho tiempo de analizar cuál es la influencia que tiene en nosotros, los andaluces, la manera que tiene tanto dentro como fuera de Andalucía, nuestra ubicación geográfica, o mejor, la manera de ubicarnos en base a la representación convencional de la situación de Andalucía en un mapa. Es el "arriba" y el "abajo". No me canso de repetírselo a todo el que quiera oírme: cuando alguien utiliza las expresiones "subo a Madrid o Barcelona" o "bajo a Andalucía, o a Granada o a Almería", habla de una manera inadecuada. Y por eso me da repelús oír el título de cierta serie televisiva "Allí abajo" en donde el "allí" y el "abajo" tienen una connotación despectiva. Puede que algunos de sus chistes, basados en prejuicios más que rancios y poco originales sobre los habitantes de distintas zonas de España, traten de hacer alguna gracia, y no habría mucho motivo de queja; pero el título de la serie... ese "alli", ese "abajo" son sencillamente inadmisibles. Obviamente me niego a verla.