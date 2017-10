Un alcalde incapaz

Si las cosas funcionan dentro de unos mínimos en la capital es gracias a unos funcionarios municipales centrados en el trabajo que realizan, frente a un alcalde y unos concejales del PP que andan sin rumbo y que, después de no haber sido capaces de autogestionarse durante el actual mandato, difícilmente pueden aspirar a organizar la ciudad. Se trata de una afirmación dura, pero si usted vive en Almería puede comprobar con sus propios ojos cada día que la limpieza y el mantenimiento son deficientes y que su barrio no tiene una buena atención en cuanto a zonas de recreo para niños o espacios verdes. Aunque lo que no puede conocer a simple vista son las razones que hay detrás de esta realidad, y que no son otras que la incapacidad de un equipo, empezando por el alcalde, en el que falta experiencia y sobran los problemas soterrados. Los socialistas, dentro de nuestra labor en el Ayuntamiento, comprobamos constantemente la descoordinación y problemas existentes. Ahora esto se ha hecho evidente, de cara al exterior, con la tercera remodelación dentro del gobierno municipal desde que el actual alcalde, elegido a dedo hace menos de dos años, ostenta ese cargo. Esta nueva crisis se produce justo después de unos días en los que se han hecho públicos dos escándalos dentro de la gestión del PP. El primero, la existencia de informes contrarios al uso de las farolas como soporte de los toldos que colocaron en el Paseo durante Feria. El segundo, el relacionado con el proceso de adjudicación de una obra en el Palacio de Congresos de El Toyo que resulta que ya estaba hecha.

Las llamadas a Colombia, donde estaba el alcalde, solo trasladaban problemas. Ante eso, el regidor ha querido tapar el sol con un dedo, con un anuncio de reestructuración que vende como la solución a todo mal y en la que desplaza a prácticamente a todos los concejales de área. La lectura es clara: tiene a su lado a una serie de concejales que parece que sirven para todo porque, en realidad, no han servido en condiciones para nada en todo este tiempo. Al alcalde se le han ido de las manos la gestión de la ciudad y sus propios concejales. Algo que no puede ocultar por mucho que, para intentarlo, el gobierno se dedique a distraer hablando de los procesos internos que se viven en otros partidos. Otro ejemplo más de que en el PP en el Ayuntamiento ni tan siquiera saben estar donde les corresponde.