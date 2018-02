Uno de cada 4 andaluces sigue sin empleo

Los datos de paro de EPA del ultimo año registrados en Andalucía es evidente que dan un respiro, pero, también, indican que esta tierra sigue, lamentablemente, creciendo a un ritmo menor que la media de España, en concreto un 1,2 puntos menos. Es preocupante que uno de cada cuatro andaluces esté sin empleo y, más aún, que éstos sean los más baja tienen su cualificación. Las estadísticas siempre nos permiten abrir una reflexión y ésta pasa pasa por el hecho de comparar las políticas de empleo puestas en marcha. Y es aquí donde topamos con la cruda realidad que no es otra que el gobierno autonómico sigue fallando en un eje que debe ser fundamental. La Junta no ejecuta los fondos siendo un ejemplo claro de ello la partida de apoyo a los autónomos que han dejado de gastar el 70% del presupuesto asignado. Y lo peor tiene cerrados la mayoría de centros de formación y ofrece una oferta formativa mínima por incapacidad de gestión; dos de cada tres acciones formativas no se han puesto en marcha a pesar de que, hace más de un año y medio, el gobierno andaluz anunció a bombo y platillo su reactivación, tras estar suspendida su oferta desde 2011. Esta reflexión debe de llevarnos a que los andaluces necesitamos un cambio de política y de gobierno. Andalucía quiere y precisa de una revolución social y un presidente con ideas claras que se marque, como prioridad, la creación de empleo, tal y como lo hizo Rajoy. Y aquí sólo cabe un nombre Juan Manuel Moreno Bonilla. Y lo digo porque cuenta con un proyecto serio de reforma que ya establece un paquete de medidas que ayudará a crear 600.000 empleos estables y nuevas oportunidades para Andalucía que contribuirá a situarnos por encima de la media del resto de las Comunidades Autónomas en un margen de cuatro años. En el PP tenemos claro cómo y de qué manera hacerlo. Lo primero será bajar la presión fiscal en todos los ámbitos que nos ayuden a crear empleo, desde el IRPF hasta los impuestos vinculados a las transmisiones y la eliminación del de Sucesiones y Donaciones. Vamos a eliminar las trabas burocráticas a los autónomos y emprendedores, así como dar nuevas facilidades a las empresas dispuestas a invertir en Andalucía. Y, como colofón, impulsaremos una Ley de Formación Profesional moderna, adaptada a las necesidades y oportunidades de nuestra economía. Sólo son algunas de las medidas que demuestran que hay salida para ese mal estructurar que es el paro, porque éste no es una seña de identidad de Andalucía sino el efecto de un modelo político caduco.