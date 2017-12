Sea un antisistema

Existe un largo sumario de definiciones sobre la condición de antisistema. A bote pronto esta condición siempre se ha asociado a una determinada estética, o a un grupo de jóvenes que mostraban su oposición ante una ideología, orden político, social o etc, y que desarrollaban determinadas acciones con la finalidad de cambiar el contexto. En la actualidad este tipo de manifestaciones se asocia a movimientos antiglobalización, anticapitalismo y etc, En otra época estaba asociada a la lucha contra ideologías como el fascismo y el comunismo, y estaba al lado de posturas anarquistas y metapolíticas. No obstante, también es cierto que existe otra lectura del concepto: existe la visión del antisistema como el okupa, el usuario de sudaderas con eslóganes atractivos, tatuajes y etc; de igual manera está la óptica del agitador o provocador, de ese tipo que es conocido como el rebelde sin causa. Tiempo atrás estuvieron los hippies, que surgieron de la subcultura de los beatnicks, (generación beat) y del naturismo alemán; estos abrazaron ideas pacifistas y contrarias a la sociedad consumista; predicaron una libertad individual y sexual. Hoy día persisten en comunidades como la Rainbow Family y/o se han disuelto en la estética pop y after pop. Pero a fin de cuentas el antisistema para mí es otra cosa: muy lejos de estereotipos y estéticas, el verdadero sentimiento de "oponerse-a-algo" tiene mucho que ver con la identidad. Ser antisistema es el fruto de ejercer de uno mismo, si eso implica una disconformidad con el entorno. Y esto no tiene siempre que estar asociado a ningún movimiento o grupo, es una manera de ser. En esa diatriba saberse la identidad de cada uno no es el problema sino tener la valentía suficiente como para ejercerla, cuestión más compleja. En ese caso los ejemplos más claros son los vagabundos voluntarios. Estos no tienen necesidades del sistema, no tienen obligaciones (tampoco beneficios del mismo) y ejercen una libertad individual basada en su identidad, por lo que no necesitan de ninguna estética o subcultura. Pero alejándonos de radicalismos lo importante aquí es hacer valer la reflexión sobre la necesidad de ser uno mismo. En ese trance ejercer de lo que somos implica siempre ser, en cierto grado, antisistema, lo cual es muy sano. Nuestra dignidad también se basa en eso: en la valentía suficiente para serlo. Así que seamoslo ya.