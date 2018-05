La apuesta ganadora de Almería 2019

En los cien primeros días que siguieron a la proclamación de la ciudad de León como Capital Gastronómica de España 2018, se generaron impactos promocionales y turísticos por un valor de siete millones de euros. El espectacular dato lo aportó el alcalde de la capital leonesa, Antonio Silván, que estuvo en Almería participando en un encuentro de profesionales centrados en el análisis de las ventajas que para las ciudades supone la declaración de Capital de la Gastronomía de España. Y creo que el hecho de que Almería sea designada capital gastronómica en 2019 supondría una circunstancia objetivamente positiva para todos los almerienses. En nuestra ciudad hemos pasado mucho tiempo debatiendo acerca de lo que somos o hemos sido, pero creo que ya es hora de que orientemos esa discusión hacia algo más productivo, que es lo que podemos llegar a ser. Y en esa línea de pensamiento hay que situar el impulso colectivo que supone aspirar a que Almería sea Capital Gastronómica de España en 2019. Almería debe asumir este reto desde la convicción de que es posible alcanzar el éxito. Y es posible ganar porque, siendo realistas, Almería tiene los mejores ingredientes para lograrlo: unos productos naturales de excelente calidad, la ventaja de poder combinar la tierra y el mar y la seguridad de contar con un sector profesional de altísima cualificación. Pero eso, siendo mucho, no lo es todo. Estamos aprendiendo de quienes antes que nosotros asumieron el reto, aceptaron el riesgo y salieron ganadores. Ciudades que apostaron por dejar de ser meras espectadoras del éxito ajeno y decidieron arriesgarse fuera de su zona de confort, asumiendo el reto de competir, de potenciar fortalezas y corregir debilidades. Estamos hablando de un éxito colectivo que no sería de nadie y que sería al mismo tiempo de todos, porque a todos nos beneficia que Almería entre en el mapa de las ciudades gastronómicas de uno de los países del mundo en donde mejor se come y que de ese modo sumemos un atractivo más al catálogo de la oferta turística almeriense. Para ello hemos contado desde el primer momento, y es justo reconocerlo, con el apoyo de toda Almería. Y eso dice mucho de nuestras posibilidades de conseguir un éxito que algunos ya intuyen, como el propio Alcalde de León, que no dudó en señalar que veía la nuestra como "una candidatura ganadora". En nuestras manos está lograrlo.