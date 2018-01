El atractivo de la contradicciónLa salida del puerto de Trini cabeo

Si el silencio puede ser atronador, extrañar no debería un altillo bajo. Son las cosas del oxímoron, que reúne palabras de significado opuesto para que la combinación procure un nuevo sentido, no resultante de lo que lo que cada uno de los términos, por su parte, denota con significado propio, sino de una nueva expresión más debida a las connotaciones, a lo que se añade con una contradicción sugestiva. Acaso late en el oxímoron el reclamo, el atractivo, de la heterodoxia, no solo la naturaleza de un elemento retórico. Si se quiere hasta de la ocurrencia, donde la agudeza o la originalidad no tienen que ser especialmente sesudas. Por eso se dice de alguien que es un muerto viviente cuando sus días transcurren apagados por algún infortunio o desazón, como si fuera inquilino de la muerte en un valle de lágrimas. Menos literaria por cibernética es la realidad virtual, aunque sean legión quienes prefieran tal entelequia -al cabo cosa irreal- para resolver las cuitas de las relaciones sociales. De los secretos a voces se sabe bastante porque basta con revelarlos a los amigos para que la reserva se desvanezca. Y una cerveza sin alcohol puede dar un buen rato de domingo . / Antonio Montero Alcaide

Aunque se vendió como un relevo lógico y todo con la normalidad y la naturalidad que en estos casos adorna todo cambio, lo cierto es que hubo "pequeños detalles", vamos a llamarlos así, que indican que no fue un camino de rosas.