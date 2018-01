Delante de mi edificio hay un bache en la calle. El bache es profundo y ocupa bastante distancia en horizontal. Tanto que la calle, en realidad una avenida, está parcialmente cortada. El bache ha sido causado probablemente por un asentamiento del terreno que hay debajo, muy probablemente debido a una mala compactación del terreno de relleno, realizado cuando se urbanizó todo el sector, es más, ya se han producido problemas similares en otras zonas cercanas. El caso es que una vía ahora bastante transitada por el tráfico rodado está semicortada. Esto ocurre desde hace ya un año o más, creo. Hace un tiempo creo que hicieron unas pruebas, unos sondeos y seguramente constataron que el terreno que había debajo tenía poca compactación y eso era la causa que había originado el bache en la calzada. Supongo que este bache será un problema administrativo o contractual del que habrá que dirimir la responsabilidad lo cual será un largo proceso toda vez que exigir al culpable algo que hizo mal hace años y dado que también es posible que no haya un culpable sino varios o muchos y todos societarios y que subsidiariamente la ejecución de la reparación a costa de los recursos públicos puede ser no procedente toda vez que no se haya agotado la vía de reclamación a los agentes causantes una vez hayan dado efecto todas las notificaciones resueltas o publicadas en plazo. Este proceso, es decir, la aparición de un simple y anodino bache es por tanto una cuestión de difícil y casi imposible resolución desde el punto administrativo. Mientras tanto, la ciudad y el tiempo siguen ajenas a cuestiones tan insignificantes. La ciudad, es decir, los ciudadanos, acatan el hecho de que una cuestión física sencilla sea irresoluble en la práctica dada la intrincada madeja legal que comporta su resolución. Hemos de aceptar, por tanto, yo y el resto de la ciudad, que el bache seguirá así años, quizás lustros, o décadas, como símbolo de un sistema garantista que agota hasta el último plazo o vía legal de resolución. Así, cada vez que un vehículo motorizado gire en dirección a esta avenida, tendrá presente que existen unos procedimientos y que los procedimientos están por encima de las comodidades de los ciudadanos ya que si se reparase de inmediato cualquiera podría pensar que no se han seguido los cauces adecuados y que se han hecho las cosas precipitadamente. Duro es el bache, pero es el bache.