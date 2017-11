Los barrios piden atención

Los barrios son una de las grandes asignaturas pendientes del Partido Popular en Almería, a pesar de haber tenido el Ayuntamiento un superávit de más de 26 millones el año pasado. La falta de planificación y de una gestión eficaz por parte del PP durante sus últimos 14 años de mandato responde a la pregunta de cómo hemos podido llegar a un punto en el que prácticamente todos los barrios piden a gritos planes integrales de actuación. Está claro que sus prioridades han sido otras, orientadas siempre hacia la urgencia electoral. Y los cambios en el actual equipo de gobierno, con dos alcaldes desde 2015 y una coordinación entre concejales que brilla por su ausencia, no han hecho más que complicar las cosas. El propio PP reconoció durante el último pleno, con su voto a favor de una iniciativa planteada por el PSOE, que El Quemadero, La Fuentecica y La Esperanza necesitan de una intervención urgente en asuntos tan básicos como iluminación, acerado, mejora de calles o en la dignificación del entorno de la plaza. Lo mismo que Cuevas de Los Medina, que sigue esperando desde 2016 a que se lleve a cabo su plan integral aprobado en pleno. Como consecuencia de estas y similares peticiones formuladas por el PSOE, el alcalde solo ha decidido llevar a cabo una acción global, pero en Oliveros, que resulta que aún no se ha terminado desde que se anunciara hace más de un año. Los mismos argumentos que empleó en su día para justificar esta intervención -una limpieza insuficiente, necesario apoyo para el comercio o mejoras en el mantenimiento de los espacios públicos- se reclaman en todos los barrios de la ciudad.

Entonces, ¿cómo el PP decidió empezar por Oliveros y no, por ejemplo, por El Zapillo o Los Ángeles con las graves carencias que tienen y el enorme peso poblacional que soportan? El PP no puede seguir dando la espalda a los barrios, y mucho menos a los que somete a ir a una velocidad de tercera como Pescadería-La Chanca o Los Almendros, mientras que en el centro se baldean calles con jabón de Briseis y se podan determinadas plazas con la asiduidad de lo que en toda una vida en otras periféricas. Por esa razón, los socialistas no nos cansaremos de reclamar al alcalde una planificación para actuar en todos los barrios de la ciudad y destinar una cantidad adecuada a las juntas de distrito, con la que sean los vecinos los que determinen los proyectos urgentes en sus barrios.