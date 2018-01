¿qué es un pensionista, además de quién te lleva los niños a inglés? Un votante. Mejor dicho, nueve millones y medio de ellos, cuya fidelidad a la cita electoral es mayor que en cualquier otro grupo de edad. En Almería son 103.000 personas. Si recordamos que las últimas elecciones generales el partido más votado obtuvo 130.000 votos, se comprende el interés que los jubilados despiertan en este año preelectoral.

Tal vez por ello enero se ha convertido en el mes de lanzar ideas sobre el futuro de las pensiones. El primer efecto ha sido alarmar a personas que, por su edad, no están ya para sobresaltos. No me refiero a los ya jubilados sino a los que estamos en el tramo laboral computable para el cálculo de la pensión. Para empeorar el humor de unos y otros, los expertos del ministerio de Empleo calculan que los pensionistas perderán un 0,5% de capacidad de compra al año - cada año de los próximos diez- Un dato que condena a la pobreza al pensionista almeriense, cuya pensión media es de 750€.

Hay ideas. Los socialistas proponen una tasa a los bancos, contrapartida al rescate bancario. Se abre, así, un mundo de posibilidades. Quiero apuntar hacia las concesionarias de autopistas, que también han sido rescatadas. En contra de la propuesta juega, en primer lugar, que no gobiernan. Ironías de la vida, Podemos ha reaccionado infantilmente -y hablamos del futuro de los mayores- afirmando que eso ya se les había ocurrido a ellos antes.

La ministra de Empleo, a su vez, propuso que los 25 años de vida laboral que se toman para el cálculo no sean, necesariamente, los del final. No ha concreto mucho más. Beneficiaría a los más afectados por la crisis ¿A cuántos de ellos? Esta no afectó sólo a los sueldos, también al empleo y, por tanto, al número de años trabajados. Hoy, la mayoría de los parados de larga duración son mayores y su perspectiva no es pasar al empleo sino a la jubilación. Si para acceder a esa posibilidad de optar se exige tener cotizados tengan 38 años -como se ha dicho- los afectados por la crisis y por los recortes en la protección por desempleo, lo serían también en el sistema de calcular la pensión. Falta mucho por hablar y concretar. Al hilo de la propuesta se escucha otra, la de utilizar toda la vida laboral para calcular la pensión. Al inicio de la vida laboral hay menores sueldos. A ver si al final nos vemos en otro recorte.