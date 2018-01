Sobre charnegos

M E niego a seguir la opereta que se escenifica en el Parlamento de Cataluña, en algunas cárceles españolas, en Bruselas o Copenhague. Me aburre seguir esta comedia bufa donde tantos actores de tercera quieren seguir en escena. El nuevo El Presidente del nuevo Gobierno de la Generalitat de Cataluña será o no será si cumple o no cumple la Ley, la de todos sin excepción. Así que Puigdemont podrá hacer lo que le salga del flequillo. Incluso el ridículo como en Dinamarca, pero él sabe muy bien que si se desliza un centímetro acabará entre rejas por presunto delincuente y fugado de la Justicia.

Pero entre tanto acaba esto, me divierte recordar algunos episodios que deben molestar bastante al personal mas fragoso de los "indepes". Singularmente a los vociferantes de la ANC o de Omnium Cultural y la tropa de Puigdemones. No querrán recordarlo porque en su misma esencia es algo que desnaturaliza ese furor secesionista. Los llamados "charnegos", es decir los originarios de Castilla la Mancha, Andalucía, Murcia, Extremadura, etc, son mayoritarios entre los censados respecto a los catalanes "pata negra". Y así ha ocurrido que por vez primera en la historia del catalanismo un partido abiertamente contrario a ese delirio independentista ha ganado las elecciones en Cataluña. No es cualquier cosa. Y para mas tacha, el líder de ese partido, Albert Rivera, es oriundo de Málaga, no del alto Ampurdán. Y la candidata que ha llevado a Cs a ese sonado triunfo es oriunda de Jerez de la frontera, no de Calella de Palafruguell. !Tela marinera!¡, Málaga y Jerez, eso sí es un lujo. La atrasada Andalucía tiene estas paradojas, que de vez en cuando nacen García Lorca, Rafael Alberti, Pablo Picasso, Murillo, Juan Ramón Jimenez, Luis Cernuda, Velázquez, Antonio Machado, Paco de Lucía, Gustavo Adolfo Bécquer, Averroes, Góngora o Camarón de la Isla que no arrastran una gota de ese pueblo supremacista y altanero elegido por los dioses. Les ha bastado nacer en Andalucía para asombrar al mundo e iluminar la cultura. Y ahora, Rivera y Arrimadas con poderío propio dentro del terreno. Eso puede ser insoportable para esos arraigados amantes de la butifarra y las judías como base de una alimentación que puede haber afectado algo su propia identidad.

Sin embargo, siendo lo anterior un ultraje a la "estelada cubana" y sus hinchas, lo realmente grave es que hace apenas unos años, la sagrada Institución cuna de esta demencia, la Generalitat, fue gobernada por un tal José Montilla, nacido en Iznájar (Córdoba) . Cierto que hubo reacciones airadas del padre del secesionismo, el desacreditado Pujol y su consagrada esposa Dª Marta Ferrusola, indignados porque Cataluña fuera gobernada por un "charnego". Más allá de las limitaciones del tal Montilla, la cosa quedó de tal manera que el independentismo cobró bríos para frenar este avance imparable de los "otros". No solo no lo han logrado sino que, a la vista de las últimas elecciones "los otros" se sitúan vencedores frente al aislacionismo pueblerino y cateto que pretende arrinconar a Cataluña fuera de Europa y dentro de su ombligo. Que puedan gobernar ahora los asustados catetos pueblerinos en lugar de los que realmente han ganado en votos es fruto de una mala ley electoral aceptada a comienzos de la transición para contentar al lobo. Ignorantes, el lobo siempre reclama carnaza y la devora con fruición en forma de dinero, prebendas e impunidad. Ahora han visto el peligro de la demografía, los "pata negra" se ven reducidos y pusieron en práctica la más eficaz ingeniería social de la historia de Europa. Ahí sí han sido astutos, si bien ayudados con los presupuestos generales del Estado español, o sea el dinero de los españoles empleado durante más de treinta años en adoctrinamiento en las escuelas, en implantar una nueva y falsa historia con la entrega absoluta de los medios informativos "engrasados" y degenerados a tal punto de firmar todos sin excepción el mismo editorial "patriótico" en defensa de este delirio supremacista: Joseph Goebbels quedaría humillado de verguenza ante estos mendas del Ampurdán.

Pero claro está, por más que traten de falsear la realidad de siglos y que se instalen en la columna de un Imperio inexistente o de un Reino quimérico, lo más que exhiben es el síndrome del pueblerino acomplejado ante la magnitud que le rodea de la que formó parte Cataluña inseparable de Iberia, Hispania, España . De ahí que emerjan los Montilla, Rivera, Arrimadas... y miles y miles de catalanes españoles o españoles catalanes que ponen en entredicho esta gran mentira. A los mas catetos del Imperio de Occidente no les dirán nada los nombres de Trajano, Adriano, Teodosio o Marco Aurelio, por supuesto todos franquistas y por ellos fascistas anti catalanistas . Ellos gobernaron el más grande Imperio que conocieron los siglos como emperadores. Todos ellos hispanos, no andaluces , extremeños o catalanes, simplemente hispanos porque eran originarios de la Hispania romana. Esa misma grandeza se atribuye a todas las regiones de España ahora llamadas Autonomías para deleite de abducidos y ladrones.

Así qué quieren que les diga. Lo de Puigdemont y la tropa envilecida es poca alforja para estos sueños falsamente imperialistas. Los españoles de El Andalus y otros españoles de la extensa Hispania han sabido crear y dar forma a una cultura de referencia universal durante siglos. Una cultura que ha hecho a millones de españoles ciudadanos del mundo. Por eso será que para ser importante se necesita nada más y nada menos que ser españoles. Incluidos los nacidos en el alto Ampurdán.

¿ Y lo de Puigdemont?. Pura filfa