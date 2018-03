Hacia una ciudad más ecológica

Todos hemos soñado alguna vez con una ciudad más verde, con menos polución, donde sea fácil reciclar y en la que el peatón vaya ganando espacios frente a los vehículos. Una ciudad, en definitiva, más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. No diré que Almería ya lo es porque eso supondría caer en la autocomplacencia, pero sí puedo asegurar alto y claro que llevamos años trabajando en esa dirección y que en la última década hemos dado pasos de gigante en ese objetivo. A día de hoy contamos con más 200 hectáreas de zonas verdes, doblando las que teníamos hace poco tiempo, y más de 40.000 árboles, un 60 por ciento más de los que teníamos en 2005; superamos los 70 kilómetros de carriles bici; disponemos de autobuses urbanos de última generación, menos contaminantes, y seguimos trabajando para disponer de una red pública de alquiler de bicicletas, continuar con la peatonalización de calles y facilitar la implantación de vehículos sin emisiones. Desde el Área de Servicios Municipales acabamos de dar un nuevo paso en esta línea verde con la adjudicación de cinco nuevos módulos de contenedores soterrados que, después de la experiencia desarrollada con éxito en la confluencia de la Rambla Federico García Lorca y la calle de Los Picos, se instalarán en el Paseo de Almería y su entorno. Cinco islas ecológicas que comenzarán a colocarse después de Semana Santa y que van a favorecer no sólo la limpieza de la zona sino también la comodidad de los ciudadanos. Habrá menos tráfico de camiones de recogida de basuras, menor presencia de residuos en la calle, reducción drástica de malos olores y mayor seguridad. Son muchas las ventajas y ninguno el inconveniente. Se va a terminar con una imagen inadecuada, la de los contenedores hasta arriba de bolsas de residuos, en un espacio de gran afluencia de personas y con una importante presencia comercial y hostelera. Las nuevas islas ecológicas, sin impacto visual, ofrecerán una nueva imagen de la ciudad. Una Almería en la que los contenedores soterrados van a ir sustituyendo a los tradicionales de forma escalonada. Por el momento, estos grandes espacios para depositar residuos duplican su capacidad, no generan suciedad, impiden actos vandálicos y favorecen su mantenimiento. Es un paso más hacia esa ciudad más ecológica que todos queremos.