Una cofradía para nueva andalucía

Cuando en el pasado 2015 se aprobó la erección canónica de la Hermandad de Jesucristo Resucitado teniendo como sede la Parroquia de Montserrat, en el barrio de Nueva Andalucía, la Hermandad ya llevaba bastante tiempo desarrollando su labor en la referida Parroquia. Desde entonces hasta hoy son muchas las cosas que han cambiado, pero cabe preguntarse si la Hermandad ha conseguido hacer el ruido suficiente para llegar a los oídos de todos los vecinos del entorno de Padre Méndez, Calzada de Castro, Alcázar, etc. Lo cierto es que las hermandades y cofradías, pese a realizar una labor constante durante todo el año, conectan con la ciudadanía esencialmente en Semana Santa y en ese sentido la Hermandad del Resucitado, cuya procesión empieza y acaba en la Catedral tiene en el Paseo de Almería el punto más cercano al barrio en el que tratan de abrirse hueco. Demasiado lejos. El pasado mes de octubre, como ya se publicó en este periódico, se presentó el boceto en barro del que será el conjunto escultórico de Jesucristo Resucitado, Señor de la Vida, titular de esta joven Hermandad y que será realizado por el prestigioso imaginero sevillano José María Leal. Más recientemente, en febrero, los hermanos aprobaron en asamblea general la gestión realizada por la Junta de gobierno respecto de la adquisición de un nuevo paso procesional, que será producido en el taller del carpintero Enrique González (Los Palacios). Todo ello con vistas a que en la Semana Santa de 2020 el Domingo de Resurrección almeriense empiece y acabe en este barrio de Almería que, de momento, sabe poco de Semana Santa, por así decirlo. Y es que cerca del mismo radican las hermandades de Borriquita y Estrella, siendo esta última la que en una ocasión llegó a modificar su itinerario para cruzar el corazón de Nueva Andalucía, sin que se haya repetido la experiencia. Desde la Hermandad del Resucitado se trabaja en acercarse no ya a la Parroquia, donde sus miembros son habituales y cada día más conocidos, sino a las entretelas del barrio. El pasado 15 de marzo, varios de ellos visitaron el Colegio Divina Infantita acercando la labor de estos cofrades, especialmente ante la proximidad de una Semana Santa que en apenas unos días se nos habrá escapado de entre las manos. El éxito de este proyecto tan ambicioso depende en gran medida de la acogida de un barrio que, de momento, parece no darse por aludido de lo que se viene cociendo en su Parroquia desde hace ya unos años y que en un corto plazo de tiempo espera ser una realidad constatable por sus calles.