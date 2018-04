El concejal Ruano

Antonio Ruano es concejal del PSOE de Gérgal. Este militante ha buscado tener peso y reconocimiento dentro de las filas de su partido. En la capital, pese a que siempre ha dispuesto de un pequeño grupo de apoyos, -muy válidos en las asambleas- quedó postergado a la nada. Llegó a Gérgal como "paracaidista", pueblo en el que no ha nacido y tampoco tiene ascendentes directos. Ahora que se acercan las municipales trata de hacer oposición a distancia, pues al pueblo sólo va a los plenos, y no a todos y cuando la presidenta de la Junta visitó Calar Alto. Pero la culpa no es de él, sino de quienes lo pusieron.