De curas, abades, obispos y arzobispos

Tras los resultados de las elecciones en Cataluña, las aguas siguen revueltas y será muy complejo recuperar la estabilidad Institucional y rehacer los vínculos de convivencia entre familiares y amigos. Pocos serán los que refieran, por pudor o consigna espiritual, a aquellos que sin actuar directamente en política, han ejercido como agentes muy activos avivando las llamas del separatismo cuyo resultado final es la fractura de la sociedad catalana en bloques sentimentalmente irreconciliables. La mayor parte de la Iglesia Católica en Cataluña se ha manifestado fiel aliada del separatismo en su forma más radical. Sin los curas, monjas, monjes, abades, obispos y arzobispos catalanes los independentistas golpistas no hubieran logrado sus propósitos desintegradores. A ellos me refiero, a todos estos "indignos hijos de la Iglesia" disfrazados de agitadores políticos dentro de las parroquias , monasterios y colegios religiosos. !¡ Que valientes los curas de Cataluña¡!. !¡ Que coherentes todos defendiendo la causa del separatismo, destrozando la integridad territorial de España, escupiendo sobre emociones centenarias de millones de catalanes y españoles. !¡ Que solemnes en sus declaraciones y actuaciones en favor de quienes ha dividido con la semilla del odio a la sociedad catalana ¡! !¡ que orgullosos se muestran ante todos los españoles ¡!. Su causa es sagrada y está por encima de la Justicia de los hombres, porque ellos, solo ellos, conocen la verdad revelada en el Monasterio de Monserrat. Por ello no debe sorprender que iglesias parroquiales, conventos y colegios religiosos dieran cabida a las urnas en el acto ilegal del 1 de octubre pasado, día de la Independencia de Cataluña republicana. Día de la humillación a España. No, no debe sorprender que en fachadas de iglesias y campanarios cuelguen pancartas con mensajes políticos "liberadores". Tampoco que se tilde a los Tribunales legítimos de España democrática como represores . Ni que se enfrentan con firmeza a las disposiciones de Gobierno legítimo democráticamente elegido por el conjunto de los españoles, y por ello de los catalanes también. Misas, rogatorias, ceremonias de agitación en las iglesias católicas de Cataluña convertidas ahora en plataformas radicales de la política secesionista. Organizando colectas para liberar a esos presos que lo son por presuntos delitos de secesión, malversación, prevaricación y rebelión y que en los altares y púlpitos se les aclama como héroes y víctimas de la odiada España. Divulgadores abiertos a una causa política enfermizamente sectaria y peligrosamente delictiva por pretender algo declaradamente ilegal prohibido en todas las Constituciones del mundo. !¡ Qué cobardes los Curas, Abades, Obispos y Arzobispos de España¡!, aunque en los momentos de peligro extremo sepan gritar !¡ socorro ¡!. !¡ Que arrugados bajo sus mitras¡!. !¡ Que sutiles interpretes de esta realidad que humilla y ofende a millones de fieles de la Iglesia Católica y Apostólica de España !¡. !! Qué bien conjugan las palabras y miden las frases para no decir nada, absolutamente nada !¡. Menudo consuelo para aquellos hijos de esta Iglesia ¿ No se percatan estos insignes prelados españoles de su infame cobardía? Tal vez alguno imagine que vivimos en los siglos de las tinieblas donde todo, incluidas las atroces aberraciones, quedaban sepultadas en el silencio. Y aceptadas como algo normal por aquellos hombres y mujeres ignorantes e incultos , amedrentados y sometidos a una autoridad que reunía a Dios y al César bajo un mismo palio. Callan como comadrejas y tratan de hacer que ignoremos y callemos cuando las televisiones trasmiten a toda España imágenes irrebatibles de iglesias y sacerdotes oficiando la profanación más bochornosa y flagrante que cualquier creyente pudiera imaginar. Diariamente, sin pausa y con el celo del buen pastor, esos" representantes de Cristo" actúan en Cataluña como agentes de una facción política enfrentada a otra parte importante de la feligresía y de la sociedad catalana. Tan espeso resulta el silencio que pudiera interpretarse cómplice de esta contumacia de tantos sacerdotes y Obispos de Cataluña que se enfrentan con arrogancia a los Tribunales legítimos de España y a la Constitución de 1.978 que da firmeza a nuestro sistema de libertades y derechos. Que tienen al Estado de Derecho de España como Estado invasor y represor negando toda legalidad constitucional. Se quejaran estos insignes prelados que las iglesias de España vayan quedando desiertas. Que las nuevas generaciones de españoles y por ello catalanes también den la espalda a tanta cobardía e impostura. Ahora, en los momentos cruciales de nuestra Historia, debemos enfrentarnos a una dura realidad que nos hiere y amenaza nuestra pacífica convivencia. Y frente a esta realidad, el silencio disuasorio de tantos que tienen el deber de hablar con voz alta y clara a una nación católica en su esencia y hoy desalentada ante este espectáculo que pone evidencia creencias muy arraigadas en el alma colectiva de España. Pueden entonar el mea culpa porque ellos son cómplices silentes de este extenso sufrimiento. La Iglesia Católica de España debe medir lo que significa una sociedad libre, informada y crítica con todas las manifestaciones de la vida, la política y la religiosa también. Es el siglo XXI, con sus complejidades, abierto a tanta información que circula en las redes y en los medios de comunicación. Atrás quedaron siglos de silencio. Y en este preciso momento, algunos prelados españoles actúan, ¿sin saberlo ? encubriendo a tanto falso discípulo de Cristo que se permiten profanar la casa de Dios y han convertido el Templo en vulgar mercadillo de una abyecta ideología. La del odio. Que Dios, les perdone, si ello fuera posible.