365 días de playa

Disponer de una fuente de riqueza tan extraordinaria como nuestro mar y comprobar cómo se deja perder por parte del PP en el Ayuntamiento, es indignante, pues en Almería hay cerca de 20.000 trabajadores sin empleo, que podrían beneficiarse de iniciativas económicas ligadas a unas playas de calidad única, desde Las Olas hasta Cabo de Gata. Pero el alcalde es incapaz de organizar a sus concejales, lo que deriva en una gestión caótica del Ayuntamiento, con proyectos que no se tramitan a tiempo, dinero sin invertir, como los 26 millones del superávit de 2016, y fondos que se gastan sin alguna utilidad. Hace unas semanas el PP anunciaba que los socorristas comenzarían a trabajar ya en Semana Santa y, posteriormente supimos que, si el calendario se ampliaba sería a costa de que la empresa adjudicataria les bajara el sueldo. El Ayuntamiento fomentando la precariedad laboral. También el alcalde anunciaba un acuerdo con el Gobierno de Rajoy para adherirse al Sistema de Inteligencia Turística y conocer las preferencias de quienes nos visitan. Esperemos que esos casi 280.000 euros, que el Ministerio de Turismo y el Ayuntamiento pagarán a partes iguales, los concejales del PP sepan aprovecharlos y que no suceda como con el millón que se iba a invertir en la incorporación de 300 jóvenes al sector turístico, por un convenio suscrito en 2015 con la Escuela de Organización Industrial, fundación ligada al Ministerio de Industria. Para que llegara esa inversión el PP sólo tenía que haber consignado 40.000 euros en dos anualidades, pero no movió un dedo para hacerlo. Ahora, Almería opta a ser Capital Española de la Gastronomía, título que los empresarios de la hostelería y la restauración se han ganando a pulso, y desde el PSOE cruzamos los dedos para que el dinero de todos los almerienses que está destinando el Ayuntamiento se corresponda con una gestión política seria. Esperemos que no sea una nueva oportunidad perdida, que la ciudad que no podrá recuperar durante esta Corporación. El PSOE viene reclamando al alcalde que la playa pueda disfrutarse todos los días del año y no sólo en verano: una playa accesible, pasarelas seguras y permanentes, aseos y socorristas en el horario completo de baño, duchas que funcionen y un servicio de limpieza eficaz, entre otros elementos. Llevamos mucho tiempo clamando por una playa abierta 365 días al año, así que es bueno comprobar que el alcalde ha descubierto la playa.