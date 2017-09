El empleo se debilita

Había un sacerdote budista que no lloraba en los funerales. Preguntado por la razón respondió: "si queréis llorar, hacerlo en el nacimiento. Esto es consecuencia de aquello" Nunca le invitarías al bautizo de un hijo mío, pero su parte de razón llevaba. Aplicado al dato más comentado sobre el paro de agosto, que en un solo día finalizaron 313.141 contratos de trabajo, significaría: En julio se registró medio millón de empleos temporales en Hostelería ¿qué podría pasar el 31 de agosto? De aquellos polvos, estos lodos. El dato es llamativo, pero en absoluto extraño. Se le presta atención ahora pero eso no significa que sea nuevo. A finales de los años noventa cambió la forma de comunicar los datos de Afiliación a la Seguridad Social. De ser igual que con los datos de paro, los del último día del mes, se pasó al dato de media mensual de afiliaciones. Precisamente porque el último día del mes acababan miles de contratos, que añadían unos miles más si como esta vez coincidía fin de mes y de semana. La clave no está en el tipo de contrato, sino en las actividades que más empleo requieren.

Nada de esto nos resulta desconocido en Almería, acostumbrados a que la estacionalidad determine el empleo, los Almacenes, la Agricultura, Hostelería y en su momento la Construcción, que ahora empieza a recuperar ritmo. Ahora empieza el mejor trimestre para la reducción del paro en nuestra provincia pero, igual que en el resto de la España, con el mercado laboral dando síntomas de fatiga. La subida del paro en los meses de verano es lo habitual en la provincia. Este año entre junio y agosto aumentó en 2.815 parados, pero era el mejor año turístico en una provincia costera. Comparan las recesiones con arrojar una pelota. Cuando más fuerte cae, más se levanta al tocar el suelo. Ese rebote puede haberse producido ya y ahora el empleo se ralentiza. Dos datos parecen confirmarlo. El verano de 2016 fue el único en el que bajó el paro, aunque fuera en solo 136 personas. Y, más importante, entre agosto de 2015 y el de 2016, el desempleo bajó un 12% en Almería. De entonces a aquí, desciende un 5%. Parece que el desempleo cíclico, el de la crisis, ya se ha recuperado y resta otro, el estructural, el que afecta a parados de larga duración y cuya vuelta al empleo es difícil y lenta. Este paro permanente está, hoy, un 45% por encima del nivel anterior a la crisis.