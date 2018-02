Cómo puede ser que una ceremonia donde concurren personas que han demostrado su capacidad creativa, su ingenio y su arte haciendo cine, resulte tan desastrosa. Me estoy refiriendo, claro está, a la Gala de los Goya. Si le damos un repaso a las que se celebraron en años anteriores, deberíamos de estar escarmentados y cambiar de canal en cuanto los viéramos aparecer pisando la alfombra roja, pero los aficionados al cine no lo podemos remediar y movidos por el interés de saber quiénes serán los premiados, aguantamos lo que nos echen. Yo me tragué la gala completa y confieso, por lo que a mí respecta, que los encargados de amenizar la fiesta, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, me producían el efecto contrario cada vez que los veía aparecer en el escenario. Menudo pelmazo. Ignoro si estaban sometidos a los rigores de un guión preestablecido o si las chorradas que soltaban por su boca eran de su propia cosecha, pero no recuerdo ni una sola frase, ni un solo gesto que me produjeran la menor gracia. En cuanto al chiste que soltó Reyes sobre lo que rima con la palabra Goya, de antología. Y si entramos en el capítulo de las intervenciones de los premiados, salvo alguna discreta excepción, tampoco se aprecia mucho ingenio que digamos. Agradecimiento a todo el equipo, nombrando uno por uno con nombre y apellidos, y dedicatorias a la parentela. Este año en la ceremonia se trataba de reivindicar los derechos de la mujer en la industria del cine, apostando porque su presencia en ese campo se equipare a la del hombre y se han repartido abanicos rojos con el lema "MÁS MUJERES". Todo lo que se haga en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres es muy loable y eso lo tengo muy claro. Lo que no tengo tan claro es que, a la vista de las imágenes que se trasmiten de la Gala de los Goya, sean un ejemplo para establecer esa igualdad que se reclama. Lo digo porque veo un comportamiento muy diferente en función del sexo conforme los asistentes van llegando al Palacio de Congresos. Mientras que los hombres, salvo excepciones, pasan de largo por la alfombra roja, prácticamente uniformados, la mujeres aparecen con ostentosos modelos, por qué no decirlo, luciendo el tipo, se detienen ante las cámaras y posan adoptando posturas artificiosas. Con ello no quiero decir que me parezca mal ni bien lo que haga cada uno, pero si veo comportamientos estereotipados que marcan mucho la diferencia, en cuanto al lucimiento del cuerpo se refiere.