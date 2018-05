La gastronomía une a Almería y León

Organizado por Diario de Almería, el martes pasado el alcalde de León protagonizó un desayuno informativo en Almería, en el que cocinó los ingredientes que han permitido que su ciudad sea este año "Capital Gastronómica de España". Unos ingredientes que Almería está echando a la sartén y con los que también espera ostentar este rango en 2019.

A lo largo de los dos días de estancia del primer edil leonés, Antonio Silván, con nosotros conoció de primera mano todo el potencial que acumulamos, que ponemos en valor cada día, para llegar a octubre, -cuando se tome la decisión-, con los deberes hechos y sin fisuras. De León he aprendido este tiempo lo importante que es una candidatura unida. En un proyecto de este tipo hay que alejar cualquier discrepancia y trabajar en aquello que todos compartamos y compartimos. Oídas las opiniones de la oposición y del sector hostelero, pienso que estamos en el buen camino. El proyecto suma a todos y no hay ni una sola fisura. Así que ya tenemos avanzado un trecho considerable.

El plan final de la candidatura contaba con 155 medidas, 155 ideas a poner en marcha y asumibles. Podían haber sido más o menos, en palabras del alcalde de León, pero todas ellas recogidas en una especie de catálogo que ha logrado en tan sólo seis meses consolidar a la capital del Bierzo como un referente dentro de la gastronomía del país. Bien es verdad que la ciudad ya trae de serie un enorme potencial histórico, barrios en los que perderse, sabores de prestigio y unas excelentes comunicaciones, perfiladas y consolidadas con la llegada del AVE. Pero no cabe duda de que la capitalidad la ha puesto en el mapa. La ciudad ha vuelto a descubrirse para aquellos que la podían tener olvidada.

Y es aquí donde Almería debe mirarse. Reconozco que el trabajo que el Ayuntamiento capitalino está haciendo merece, y mucho, la pena. Conjuga todos los verbos del sabor, en la misma medida que avanza en la consolidación de la marca, con los productos que nos distinguen y nos diferencian del resto. No desdeña ni un solo apoyo y son muchos los chefs locales y nacionales que se han sumado al propósito. Como ven la sensación que se transmite es que se progresa adecuadamente, por lo que el éxito debe estar garantizado. Nada más lejos de la realidad. La confianza es el peor de los enemigos cuando son otros, en este caso un jurado, el que tiene en su mano la decisión final. Y es ahí precisamente donde se puede avanzar aún más, cerrando todos los flancos y que no quede un solo cabo suelto. Deberes y trabajo, trabajo deberes en los tres meses que aún faltan para la decisión final. Un tiempo en el que no hay que dar muestras de agotamiento o de satisfacción. Al contrario, se trata de redoblar esfuerzos con nuevas ideas e iniciativas que pongan la guinda a un pastel que sabe muy bien.