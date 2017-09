Sin gota del Negratín

La política debe ser útil para la gente, para la sociedad en la que se vive y el PSOE es el mejor instrumento para ello. Desde comienzos de verano, por poner un ejemplo cercano, tratamos de ser útiles a los almerienses poniendo voz a una realidad que lamentablemente se ha confirmado: le han cortado el agua del trasvase del Negratín a los regantes del Almanzora y el Gobierno de España no ha hecho nada por evitarlo. Desde septiembre de 2012 el PP no repara la desaladora de Cuevas que se llevó la trágica riada. Se trata de cinco años sin que se puedan producir 15 hectómetros para regadío y suman 75 los hectómetros que, en total, no hemos podido utilizar para nuestro campo. Y lo peor es que la situación se mantendrá así varios años más puesto que aún no se ha dado una solución a este asunto.

Desde el PSOE, ante el riesgo de corte del agua procedente del Negratín nos reunimos con los regantes a finales del mes de junio y hemos pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno de España que actúe, con el ánimo de aportar nuestro grano de arena para que los regantes puedan traerse agua de otros sitios.

Sin embargo, el Gobierno del PP se marchó tranquilamente de vacaciones sin aportar una solución a miles de familias, que veían cómo se secaba su sustento de vida. El remedio era sencillo y tenía coste cero para el Ejecutivo de Rajoy. Desde el PSOE pedimos que el Consejo de Ministros aprobara un Decreto Ley que modificara la ley del trasvase del Negratín para que los regantes pudieran traer el agua a la que tienen derecho mientras el embalse no se situara por debajo de los 210 hectómetros cúbicos. Sin embargo, esta vital cuestión para el campo almeriense no ha estado en la agenda del PP en ningún momento.

También hemos pedido que en los próximos Presupuestos del Estado se incorpore un nuevo embalse en Andalucía oriental, la Cerrada de la Puerta, que está valorado en unos 50 millones de euros y daría casi 300 hectómetros de agua más a nuestra agricultura.

Esta misma semana el consejero de Agricultura pedía en el Parlamento andaluz un capítulo específico en el Pacto Nacional sobre el Agua para Almería, para garantizarle el agua a nuestro principal sector productivo. Esto es política útil y a lo que nos dedicamos en el PSOE de Almería. Otros, se marchan de vacaciones dando la espalda a los problemas y, a su regreso, siguen sin mirar al problema de frente.