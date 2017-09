Menos impuestos y más empleo

Como alcalde, entiendo que la gestión municipal más determinante de cara a la creación de empleo es la que se hace de la mano de los actores y protagonistas del esfuerzo empresarial que ha conseguido sacar a Almería de la profunda crisis atravesada en los últimos años. Pero aunque ha sido mucho lo que se ha avanzado, soy consciente de que aún quedan etapas que recorrer y retos que superar. En este sentido, desde el Ayuntamiento estamos colaborando con las administraciones, empresas y emprendedores que están aportando iniciativas y entusiasmo a una tarea común que, a día de hoy, es la principal preocupación de los almerienses. Y aunque administrativamente la creación de empleo no es una competencia directa de los ayuntamientos, no se entendería que las administraciones más cercanas a los ciudadanos aportasen la máxima colaboración en la consecución de un objetivo que a todos nos interesa por igual. En este sentido, el Ayuntamiento de Almería comienza el llamado "nuevo curso" aprobando en Pleno un conjunto de medidas fiscales, dirigidas principalmente a los trabajadores autónomos y emprendedores, con el objetivo de seguir colaborando en la dinamización económica y la creación de empleo. Se trata de una batería de medidas que ya adelanté hace unas semanas a los empresarios almerienses en un encuentro de trabajo, y que supondrán la reducción, en un 50%, de las tasas que pagan los autónomos por licencia de apertura, licencia de obras, ocupación de mesas, sillas y veladores en la vía pública, o por la expedición de documentos administrativos. Creo que en muchas ocasiones no se ha sido del todo justo con la capacidad de esfuerzo y sacrificio de los autónomos, que están siendo la columna vertebral de la recuperación del empleo en todas las ciudades. Por lo tanto, creo que el Ayuntamiento no hace sino cumplir con su papel al ayudar y favorecer la aportación que los autónomos están haciendo en la recuperación económica almeriense. En este sentido, en el Ayuntamiento de Almería estamos seguros del efecto positivo que estas medidas van a tener en la generación de empleo en muchos otros sectores, porque la recuperación económica pasa necesariamente por la capacidad de los más pequeños de crear más empleo. Nosotros estamos convencidos de que menos impuestos y menos tasas significan siempre más puestos de trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo.