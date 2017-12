La indignación y el futuro

El15 M me sorprendió en Francia. Pude apreciar la repercusión mundial de La Indignación. Escribí un artículo diciendo que convertir una emoción popular en una estructura política viable no era tarea fácil que sería una obra de arte. Hay dos ejemplos que corroboran mi olfato político. Macrón en Francia y Podemos en España. El sistema adversarial se confirma en 1688 con "The Glorious Revolution"y "The Bill of Rights". Los Ingleses, pueblo sereno, sensato y sabio hacen sus revoluciones a través del parlamento. 300 de recorrido son suficientes para justificar su existencia. Pero el bipartidismo (medio parlamento, vociferando como una puta, diciendo como un papagayo ·"el gobierno se equivoca") no resuelve los problemas de unas sociedades complejas y técnicamente desarrolladas que permiten unas soluciones más participativas y más democráticas. Incluso las mejores democracias no han dejado de ser "Dictaduras Elegidas" a las cuales no se les podía impedir imponer "su programa" que no siempre correspondía a las reales necesidades de la sociedad. En Francia los partidos, que tradicionalmente se han relevado en el poder, están en el limbo de la realidad social y del Olimpo político. En España, "siempre diferente" el PP, fundado por un hombre que no tuvo escrúpulos en firmar penas de muerte por razones políticas, se opone a todo indicio de progreso. Se oponen a la constitución, a la ley del divorcio, a la ley sobre la terminación del embarazo. Tienen el descaro de utilizarlas, años más tarde, para proteger, no la sociedad sino "SU" partido. Se convierten en los paladines de La Constitución que la aplican con la mayor dureza posible "La Calle es mía". Alvares Cascos se divorcia tres veces. ¿Cabe mayor hipocresía?.A pesar de estar podridos hasta la médula los siguen eligiendo porque los electores piensan que todos están corrompidos y lógicamente prefieren los suyos. El Socialismo tuvo la desgracia de que Felipe y Alfonso eligieron NO llevar la honestidad al poder, destruyendo un amplio futuro de Socialismo en España. Ha perdido solo recientemente, cinco Millones de votos que han permitido el nacimiento de Podemos. En Podemos, su "simpático" con coleta, ha predicado la indignación. Su discurso ha dejado de ser justo ya que hay que contemplar las responsabilidades mesuradas y tranquilizadoras del Olimpo del poder político. En Podemos el futuro está en la línea Errejón, hombre joven con agudeza en su enjuiciamiento, serenidad y respeto a la diferencia en su visión de futuro como todo hombre de estado debe tener. Es un hombre del futuro y con futuro!!!