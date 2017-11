Las cifras arrojadas por la tasa de paro, con casi un 40% de jóvenes andaluces desempleados, ha provocado una nueva oleada de preocupación social y política en torno al futuro de éstos. Un problema que, a pesar de estar focalizado, no ha encontrado la respuesta precisa por parte del gobierno andaluz. De hecho, cada año, las cifras evidencia la falta de gestión del ejecutivo a la hora de aplicar los fondos procedentes de Europa para el impulso de unas óptimas políticas activas de empleo. Cuestión que ha hecho que Andalucía no converge al ritmo del resto de Comunidades Autónomas al situarnos líder en paro juvenil con 10 puntos por encima de la media nacional. Es fácil, por tanto, darse cuenta de que se precisa una profunda transformación y cambio. Y este debe de empezar por los Presupuestos 2018 que, a nuestro juicio, deben de marcar una apuesta clara por el empleo. Sin embargo fuera de cumplir con ello nos encontramos ante unos presupuestos continuistas que no sólo no apuestan por el empleo sino que están muy lejos de las necesidades reales de los jóvenes. Los continuos recortes presupuestarios y la falta de ejecución del gobierno de Susana Díaz están poniendo en 'jaqué' a Andalucía debido a esa fuga de talentos que ha provocado la ausencia de respaldo a un colectivo que tiene en su ADN la cultura del emprendimiento. Creo que es necesario plantar cara a unos presupuestos que no nos aportan soluciones. De ahí que estemos presentando enmiendas que plantean acciones asumibles, realistas y coherentes para incentivar proyectos empresariales, mejorar la empleabilidad de los jóvenes y, sobre todo, actuar en el foco de aquellos problemas que no permiten a nuestros jóvenes ni desarrollarse profesionalmente, emanciparse o acceder a una mejor educación para contar con los recursos necesarios que hoy exige un mercado laboral tan competitivo como el actual. Sinceramente, soy de las que piensa que no podemos permitir que los jóvenes andaluces queden rezagados y que la Junta tiene una oportunidad de evitarlo escuchando a este colectivo, teniendo la mano y aceptando unas enmiendas que vienen a solicitar el impulso del Plan Start-Up Empresa Joven I+D+I, el cual estará dirigido de forma específica, en primer lugar, a los universitarios y, en segundo orden, a pymes y autónomos. Asimismo, creo prioritario y urgente establecer una cuantía de 500.000 euros para incrementar la línea de 'ayudas innoactiva' de la Junta de Andalucía ya que ésta resulta insuficiente para poner en marcha con garantías una iniciativa empresarial. Otro de los grandes problemas que hoy tienen los jóvenes es el del acceso a una vivienda.