Tres lilas

Con cierta frecuencia aparecen en esta columna cierres, cambios y aperturas de bares y otros lugares de comercio y bebercio. Es cosa del sector, aunque hay demasiados cierres que lamento. Otros, en cambio, lamento no lamentarlos, como Yampazo, La Pera Limonera, El Pescaito y Concepto, a los cuales critiqué en su momento y no voy a hacer leña del … etcétera. Uno de los cierres que más sentí fue el de Casa Manuel, donde se tomaban las únicas tortillitas de camarones decentes de esta ciudad y se podían acompañar con una excelente manzanilla pasada en rama de Argüeso. Estaba en la calle del Canónigo Molina Alonso y precisamente en esta calle, pared con pared con Casa Manuel, había una cafetería que ha cambiado de dueño, de nombre y de orientación. Ha sido un cambio a mejor con la instalación de la tercera "edición" de Lila's Café. Con este ya van tres Lila's, como tres son las hojas de la flor de lis (que no es la lila, sino el lirio, pero todo sea por la literatura, aprovechando que la representación heráldica de la flor de lis tiene tres pétalos). En realidad, en estos momentos hay dos Lila's, porque el primero cerró poco después de abrir el segundo. Estaba en la calle de Benizalón, en el polígono industrial La Celulosa, ubicación que a priori parecía poco adecuada para la oferta: tapas elaboradas y vinos franceses, con precios, en consonancia, algo más altos de lo habitual en el sector. Y también sillones cómodos, decoración cuidada, música suave y de calidad, todo lo contrario de la moda "escaparate" (luces estridentes, cristaleras por doquier y mobiliario incómodo) que comenté aquí hace un par de sábados.

Durante unos meses convivieron el primer Lila's con otro, casi idéntico en todo, que abrió sus puertas en la calle del Obispo Orberá allá por 2014, donde sigue aunque con una empresa distinta, ya que el fundador de la saga ha abierto hace poco el trecer Lila's en Canónigo Molina Alonso. Jose mantiene la calidad y el estilo decorativo, aunque ha cambiado algo la oferta culinaria con abundancia de quesos franceses y cocina de igual procedencia. Los cócteles y los postres son de calidad incluso superior a las tapas, y la atención, como siempre, muy profesional. Si acaso, echo de menos la oferta de vinos del Lila's primitivo, que es buena pero con frecuentes ausencias.