El mal de las redes

Facebook es una división de la empresa de Zuckerberg que se encarga de analizar a las personas según su conducta en las redes sociales; han realizado un estudio con resultados muy interesantes. A mi me sorprende poderosamente uno de sus descubrimientos: muchos de los usuarios tienen una relación emocional con las redes basada en la esperanza de encontrar algo nuevo e inesperado. Esto ,que es en realidad una reacción consumista condicionada, responde también a un motor de búsqueda muy humano: el deseo de placer. Así lo reflejaron los epicureistas y estoicistas, hasta que llegaron los espiritualistas. El objeto de dicho motor es encontrar un estado de equilibro emocional que aporte algo a la vida del usuario y resuelva problemas de autoestima. No obstante, y según dicho estudio, es fácil entrever que esto no siempre se cumple. Las personas suelen encontrar justo lo contrario: desequilibrios emocionales basados en el mal uso de las redes que pueden acabar en ansiedad, depresión y adicción. De todas las patologías descritas a mi me llaman la atención dos: el "Voyeurismo" que se da cuando alguien siente placer observando la vida íntima ajena, y el deseo de compararse con los demás para mejorar la autoestima. A merced de lo dicho se me antoja que a dicho estudio le falta una propuesta muy poderosa contra el mal uso: la figura del "Controller" (el controlador). Sabemos mucho sobre de los "Influencers", que abarcan no solo el ámbito del marketing sino el de la política o el de la prensa, y que se dedican a dirigir a las masas hacia un objetivo de ingenieria social, sin embargo nadie ha dicho nada de los "Controllers". Y ciertamente, en esta sociedad que ha vuelto a ser la sociedad de las masas más que la de los individuos se va haciendo necesaria esta figura en el cosmos digital. Obviamente mi demanda no es para censurar o coartar la libre expresión, nada de eso, sino para detectar y controlar posibles conductas perniciosas del mal uso de las redes sociales. Esta claro que existen desequilibrios emocionales muy preocupantes que entorpecen el gran elemento comunicativo de las redes sociales, y por eso se hace del todo necesario la implantación de la figura del "Controller". Lo que está en juego no solo es el control preventivo de situaciones patológicos sino algo mas esencial: la dignidad, y el valor, de la persona por encima de la del usuario.