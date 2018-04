Este sábado pasado volvía a adentrarme en aquella "casa", que podría ser a día de hoy "mansión": la "Mansión del Cine" de Almería.

Y digo 'que podría ser a día de hoy' porque, aquella zona de aparente magia cultural cinematográfica, está más abandonada que la pareja de niños que aparecen en el nuevo filme de suspense y terror: "En un lugar tranquilo", de John Krasinski.

Desde luego, un lugar tranquilo sí que es, de eso se pasa, aunque bien es cierto que es genial eso de poder elegir la visita realmente guiada y la de "a partir de la segunda proyección, la casa funciona por sí sola".

Sin embargo, este tesoro (más teórico que práctico, y más incoloro que colorido) forma parte de esas despensas, o cajones de sastre (o cajones 'desastre', según la opinión de cada cual, claro), dejadas en el tiempo de la mano de Dios, al menos en apariencia, permítanme.

No se pueden hacer la más remota idea, señoras y señores, de la cantidad (y calidad) de propuestas que podrían gestarse, y gestionarse en sí, en este ya emblemático lugar.

No me voy a dedicar a exponer, una a una (son bastantes y no es el lugar), las iniciativas que propondría para dar vida de verdad a nuestra "Casa del Cine", no, pero sí que le lanzaría a nuestro Excmo Ayuntamiento de Almería un sutil y sencillo mensaje cultural en una botella, y es el siguiente:

En Almería se precisa crear y estrechar gruesos lazos entre pasado, presente y futuro cultural, y así, hasta el momento, es "imposible"; integrando los gustos y preferencias de un potencial público más "joven", incluido uno más joven aún, el "infantil".

Esa casa merece estar actualizada, ampliada, coloreada, nutrida, enlazada, difundida y mucho más estudiada.

Por cierto, aquí uno que, como buen almeriense, incitó a un buen grupo de turistas algo desorientados a recorrerla; turistas que no tenían "ni idea" de qué se trataba y que no estaban nada convencidos en pisarla.

No obstante, subrayo en este punto, la atención del personal fue adecuada...ya dentro.

Por cierto, ¿por qué no le pusieron la Casa de John Lennon? Tal como la tienen ahora mismo, casi que no es para más.

Este museo debería explotarse "mucho" más...

Por favor, no abandonen de esta forma al sector cultural...

No abandonen de esta forma a Almería...