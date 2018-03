Se matricula de dos asignaturas pero, por error, no se matricula aunque luego las aprueba, lo cual se contradice con las fechas que aparecen en los documentos, que no coinciden con las fechas que aparecen al pie del acta que firman las tres profesoras que dan fe de su veracidad, aunque son tres profesoras que no están legitimadas, según dicen, para formar el tribunal que debe de intervenir en el caso, que no es otro sino el de calificar el máster sobre Derecho Autonómico que cursó Cristina Cifuentes, a la sazón presidenta de la comunidad de Madrid, cuyo domicilio actual es el que aparece en los papeles fechados el día que aprobó las asignaturas aunque, por aquél entonces, el domicilio de doña Cristina era otro diferente, el mismo precisamente que el que reza en el acta de entrega del trabajo fin de máster, cuando por esa fecha, entonces sí, la señora Cifuentes ya vivía en el domicilio que figura en el acta de las asignaturas aprobadas con un siete y medio - ¡qué lío! -, la misma nota que obtiene en el trabajo fin de máster del cual no hay manera de demostrar su existencia porque, el que dejó depositado en la universidad no se puede exponer al público ya que está protegido bajo secreto, y las copias con las que se quedó la interesada, con tantas mudanzas, de un sitio para otro, o sea, de la subdelegación del Gobierno de Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, es normal que se traspapelaran por el camino, digo yo, sobre todo tratándose de una mujer tan ocupada, compatibilizando sus plena dedicación al servicio público con las quince horas lectivas semanales que requiere el máster, yendo de un sitio para otro, así se explica que sus compañeros ni se dieran cuenta de su presencia en las clases, de cómo iba, que ni siquiera el profesor Enrique Alvarez Conde sabía quién había sido el director del máster de un alumna tan destacada, pero resulta que al día siguiente cayó en la cuenta de que el propio Enrique Alvarez figuraba como el director que avaló el máster aunque, por otra parte, en esa época no era el responsable de tales menesteres, sino que en la página web oficial del curso aparecía como directora la profesora Cecilia Rosado, y más cosas… ¡uf!, que ya no me caben aquí, en fin, ya es mala suerte que doña Cristina Cifuentes se vea en esta tesitura, y todo "por culpa de un error de transcripción de las calificaciones en el sistema informático" como ha explicado la propia Universidad Rey Juan Carlos.