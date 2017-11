Sin miedo y sin dudas: denuncia

Un año más Almería ha vuelto a conmemorar el día dedicado a concienciar a la sociedad acerca del drama que supone la violencia contra las mujeres y para poner de manifiesto la repulsa que genera esta lacra. Pero lo fundamental, una vez más, es asumir el necesario papel que a todos nos corresponde a la hora de erradicar esta plaga, que sigue sumando víctimas a pesar de todos los esfuerzos. Por eso toca redoblar el impulso y mejorar todas las iniciativas puestas en marcha para prevenir y evitar los efectos de la violencia machista. Es muy importante que todos seamos conscientes de que la violencia de género no es algo que pasa sólo a algunas mujeres. La violencia de género nos afecta a todos. Y, por tanto, de todos es la responsabilidad de ponerle freno. La violencia de género es el síntoma de una sociedad enferma que todos y entre todos, debemos erradicar. Desde el Ayuntamiento de Almería, a través del área de Familia e Igualdad, ponemos especial interés en la divulgación y en la concienciación, que entendemos como elementos claves en la superación de este drama. Y lo enfocamos hacia el sector en donde creemos que es más necesario: los más jóvenes. Para ello programamos charlas, conferencias y talleres dirigidos a los alumnos de Secundaria porque estamos convencidos de que los valores hay que inculcarlos en las aulas y en las casas. Del mismo modo, quiero destacar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados por el que cualquier mujer usuaria de los centros municipales de la mujer obtiene asesoramiento gratuito por parte de letrados para poder salir de una situación de violencia. Pero sobre todo, quiero insistir en la necesidad de denunciar cualquier tipo de violencia machista, y que ésta denuncia sea realizada no sólo por la víctima, sino también por su entorno y por el resto de la ciudadanía, porque todos somos responsables y no podemos mirar hacia otro lado. No debemos esperar a que la víctima supere el miedo a denunciar y somos los demás los que tenemos que dar el paso al frente y denunciar los actos de violencia hacia una mujer que veamos o conozcamos con certeza, llamando al teléfono 016 para poner esos hechos en conocimiento de quienes pueden y tienen las herramientas adecuadas para asesorar, acompañar y rescatar a la mujer víctima del entorno de violencia en el que se encuentra. Todos somos víctimas cada vez que un hombre mata una mujer y todos somos cómplices si callamos.