Hay una mosca cuyo zumbido no se deja de escuchar, el díptero parece desaparecido, pero se sigue oyendo. No la daría por muerta. El periódico inglés The Guardian publicó esta semana que "fuentes del Gobierno" siguen pensando que la solución a la crisis catalana pasa por conceder a esta comunidad un pacto fiscal. Lo han desmentido, no habrá cupo catalán, pero si no conejo, sería liebre: una mayor disposición de los ingresos tributarios para las autonomías, elevar la corresponsabilidad fiscal, con cesiones superiores al 60% del IRPF e IVA, de modo que a las comunidades ricas sólo les restaría dejar una pequeña cantidad para lo que llaman fondo de solidaridad. La mosca sigue zumbando. Resulta que la comunidad autónoma que más ingresa por impuestos y la que más aporta al sistema común es Madrid, la triunfadora económica de la profunda descentralización política de España. Paradójico. A Madrid, comunidad, le viene bien todo lo que sea mayor cesión de impuestos y por ahí vuela la reclamación de un plus de ingresos por su condición de capitalidad. Un eje Madrid-Barcelona que se completaría con el País Vasco, que ya cuenta con su especialísimo régimen del Cupo. ¿Oyen el zumbido? Ésta ha sido siempre la principal característica del modelo de financiación autonómica: que es transparente como el carbón.