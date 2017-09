Muchos onces del once

Y NO me refiero a la Organización Nacional de Ciegos, que solo hay una. Me refiero a los múltiples Once del Once que nos encontramos a lo largo de la historia, que han constituido una fecha relevante en distintos contextos y que han permanecido por eso en algunas memorias. Lo curioso del tema es que en todos los casos se han producido catástrofes. Sin ir más lejos, en nuestra Almería fue famoso un once de septiembre, no por la deliciosa pastelería que lleva su nombre, sino por aquellas severas inundaciones que tantas vidas costó y que tal vez conozcan pocos de nuestros paisanos. Pero es que en esa misma fecha, aunque de años distintos, cuántas han sido las catástrofes producidas y que se conmemoran según quiénes y dónde. Una derrota en una guerra de Sucesión se ha convertido, por algunas de sus consecuencias, en motivo de conmemoración en una comunidad autónoma, en la que no solo se celebra anualmente como una "Diada" reivindicativa, sino que el año, 1714, se convierte en un indicativo para recordar algunas reivindicaciones en acontecimientos deportivos. ¿Y no debemos citar también otra calamidad de índole político-social, aquel levantamiento militar de Pinochet contra Salvador Allende que segó tantas vidas y sumió a Chile en una oscura dictadura durante un par de décadas? Y más recientemente, aquella tremenda puesta en escena del derribo de las Torres Gemelas y que sí recordaremos por ser algo tan reciente y que pudimos vivir parcialmente en directo. Y pasado el actual once del once me suscita un par de reflexiones. La primera, algo banal, sería preguntarnos si la Cábala podría proporcionarnos alguna clave que nos sirviera para explicar esta recurrencia en esta fecha de acontecimientos históricos. La segunda sería preguntarnos quién y dónde se ha conmemorado alguna de estas efemérides. No tiene por qué tratarse de actos conmemorativos más o menos masivos o fastuosos en recuerdo de derechos perdidos o de vidas segadas. De ellos hemos visto ejemplos tanto en Cataluña como en Estados Unidos. Del primero hemos tenido noticias más que agobiantes a través de los medios de comunicación y no solo este año, aunque van creciendo. Pero ¿quién ha rememorado, siquiera internamente, el golpe de Pinochet? Quizá costó más vidas que el atentado de Nueva York, e hizo perder más derechos que los decretos de Felipe V. Y pocas menciones hemos visto de ese más que lamentable suceso.