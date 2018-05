Sin oposición en Zurgena

L AS sesiones plenarias en la localidad de Zurgena se han convertido en lo más plácido para el equipo de gobierno. Y es que los concejales electos del Partido Popular y Ciudadanos no han acudido a ninguna de las sesiones celebradas en los casi tres años que llevamos de legislatura. No sabemos los motivos, pero el caso es que nos cuentan que dieron la espantá y hasta hoy. En una de las convocatorias se puede ver como sólo acuden los ediles del gobierno y no asisten Manuel Jesús Menchón, Francisco José Ramos, Juan María Mena, Andrés Bonillo y Juan Miguel Navarro.