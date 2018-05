El gobierno andaluz vuelve a cruzar, con el apoyo de Ciudadanos, otra línea roja en materia educativa al rechazar, y ya van cuatro, el Pacto educativo propuesto al Parlamento por Juanma Moreno a la presidenta. Con ello se pierde otra oportunidad de dejar a un lado debates ideológicos, de admitir la situación de déficit de infraestructuras educativas que sufren los alumnos andaluces y, lo más importante, de buscar el consenso político necesario para transformar un sistema educativo que, año tras año, no funciona como debería. Después de 35 años de competencias plenas en materia educativa los gobiernos socialistas han sido incapaces de atajarlos con seriedad. El informe PISA refleja que Andalucía permanece en el furgón de cola de los parámetros de calidad, de modo que el sistema educativo continúa marcado por el fracaso escolar, el abandono temprano, la falta de prestigio y respeto social que padece el docente o la falta de igualdad de oportunidades entre el alumnado. Sé que puede resultar duro pero es la realidad de la hablan abiertamente profesores, AMPAS y hasta alumnos. Quizás por ello resulte sorprendente que, en vez de buscar alternativas directas que nos haga pasar a la acción, el gobierno andaluz vuelva a zanjar este asunto, en connivencia con C'S, con la creación de ese Grupo de Trabajo que, anunciado en 2015, llega tres años después a estudiar el impulso de ese necesario y urgente Pacto. Estarán de acuerdo que éste llega tarde y se torna para muchos como ese 'efecto placebo' para tranquilizar al colectivo de docentes y a esos padres y madres cansados de ver la desigualdad educativa existente en Andalucía. Y es que mientras muchos escolares van a colegios pioneros en la aplicación de herramientas TIC otros tienen que cursar sus estudios en aulas prefabricadas. Visto como se han ido enquistando los problemas que sufre la educación en Andalucía, lo que esperamos es que no vengan a aletargar la solución. Pedimos a la Junta y C'S que sean serios y ofrezcan verdaderamente en este Grupo la oportunidad dar la máxima participación a la comunidad educativa, agentes sociales y grupos políticos para buscar criterios de excelencia y cambiar todo aquello que haga falta para adaptar el modelo educativo al siglo XXI. Y para ello hay que dejar la ideología fuera. A lo largo de mi trayectoria parlamentaria he aprendido que con la educación no se puede hacer política. Es una obligación alcanzar grandes acuerdos que vengan a construir un sistema educativo fuerte.

Y a este respecto, entiendo que hay que dar un voto de confianza a este Grupo de Trabajo para hacer realidad el ansiado Pacto, pero sin peder el tiempo.

La capacidad de los docentes, que han sostenido el sistema a pesar de la falta de medios, es la mejor mimbre para hacer factible la revolución que necesita Andalucía en materia de educación y a ellos hay que dar voz.

Igualmente todo pasa por una mayor dotación presupuestaria, más inversiones en infraestructuras para bajar las ratios en las aulas y, sobre todo, una mayor voluntad política para llegar al nivel del resto de Comunidades.