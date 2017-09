De las palabras a los hechos

Una de las principales críticas que se nos hace a los políticos es que hablamos mucho y hacemos poco. No sé en otras administraciones (bueno, en alguna sí), pero les aseguro que en el Ayuntamiento de Almería hace tiempo que pasamos de las musas al teatro. Y como el movimiento se demuestra andando, hemos iniciado el curso político como lo terminamos: con más obras en la ciudad. Después de un verano en el que se han reformado calles tan céntricas como Regocijos o Ledesma, han comenzado ahora obras en la calle Las Tiendas y su entorno, en pleno Casco Histórico, corazón de la ciudad. Pero no solo en el centro hay máquinas, también en los barrios, ese sustantivo que la oposición tanto gusta patrimonializar. Estamos trabajando en la adecuación de un solar como aparcamiento frente al complejo deportivo 'Tito Pedro' en el barrio de San Luis y otro más, también como parking público, en La Cañada. Vamos a iniciar la construcción de un segundo parque canino junto a la Avenida Manuel Azaña, en Nueva Andalucía, al igual que la redacción de un proyecto que permitirá urbanizar el entorno del Parque de Los Pinos en El Alquián y se ha dejado listo, pendiente de adjudicación, un tercer aparcamiento en superficie en Piedras Redondas. Y La Cañada contará con un nuevo edificio administrativo, que servirá también como Escuela de Adultos, después de que esta semana se aprobara el proyecto de ejecución. El objetivo que nos ha marcado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, es ofrecer a los vecinos todos los servicios, independientemente del barrio en el que vivan. Que sientan que el Ayuntamiento es una institución cercana y, sobre todo, útil. Es verdad que no siempre las cosas salen como uno quiere, y no me duelen prendas en pedir disculpas por ello, pero lo importante es que tenemos una hoja de ruta y no vamos a parar. Junto a estas actuaciones, hemos iniciado otras intervenciones de mayor envergadura que van a cambiar, a lo largo de los próximos meses la fisonomía de la ciudad. Proyectos como la ejecución del nuevo edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Plaza Marín, del que ya se ha puesto la primera piedra, y otros tan importantes como la supresión del paso a nivel de El Puche, para el que ya hemos aprobado una partida municipal de 4,7 millones de euros, o la ampliación de la carretera Sierra Alhamilla, eje vertebrador y de conexión entre barrios. La ciudad se mueve…, y no va a parar.