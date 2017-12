El paro sigue bajando

Noviembre no ha sido un mes atípico en el mundo del trabajo cuando de Almería se trata. Aquí, el otoño no trae lluvia, pero si la reactivación del empleo. Al menos el que mueve más número de trabajadores: agricultura, manipulado. Entre septiembre y noviembre, el paro bajó 6.448 personas. Más que en 2016, pero menos que en los tres años anteriores. En ese mismo período de 2015, superó las 8.300 personas. ¿Qué quiero decir? Pues que como es normal tras una crisis, la reactivación se acelera al principio y se estabiliza después. El paro seguirá bajando el próximo año, que es lo importante, pero a un ritmo menor. Ahora las cifras. Nuestra provincia cuenta aún con 60.000 parados. Muchos, aunque recordemos que era septiembre de 2013 cuando se llegó a 82.400. Para situarnos, estaríamos a la altura de mayo de 2009. Una persona puede encontrar trabajo y no por ello descender la lista del paro en uno. Ojalá. Está el que dejó de buscar y las mejores perspectivas actuales le animan a reintentarlo. Está quien cumple la edad laboral y se une a la búsqueda. Quiero decir, en definitiva, que es más fácil destruir empleos que crearlos y que es aún más fácil cuando el crecimiento se asienta en factores inestables, como fue la Construcción o ahora el turismo. Así las cosas, en noviembre para bajar el paro en una persona se necesitaron 14 contratos. Otro ejemplo de lo difícil que es reducir las cifras de paro, lo proporcionan los datos de cotizantes a la Seguridad Social. El desempleo bajó en 2.500. Para ello, la media de afiliados a la Seguridad Social tuvo que subir 10.000. El total de cotizantes llegó este mes a su máximo histórico en la provincia y supera al hasta ahora mejor dato, el de finales del año pasado. Nuestra economía, ya sabemos, es cíclica. Su punto más bajo está en agosto y el más alto en diciembre. El año puede acabar superando los 290.000 cotizantes. Serían 30.000 más desde el mínimo de agosto. ¿En dónde? En noviembre uno de cada tres en Agricultura. Del resto, la mitad en el manipulado, seguido de Construcción y las consecuencias de los nuevos hábitos de consumo: Black Friday, comercio online. Las contrataciones en comercio y la mensajería se adelantan a noviembre. Buenas noticias. Ojalá que no olvidemos, ya para toda España, aplicar el beneficio de ese mayor crecimiento a fortalecer el sistema: conocimiento, digitalización, I+D.