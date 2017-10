La parrala y el vino

La vieja duda de doña Concha ("Que si, que si, que a la Parrala le gusta el vino…que no, que no, ni el aguardiente ni el marrasquino") ha quedado obsoleta. A los españoles en general, y a los hosteleros en particular, ya no nos gusta el vino. En 2016 hemos consumido 21 litros de vino y 68 de cerveza per cápita. Y lo peor es que se trata de un caso aislado en nuestro entorno geográfico y cultural: Francia, Italia y Portugal, aunque han bajado algo el consumo de vino siguen bebiéndolo más que la cerveza: alrededor de 45 litros de vino, por 25 a 30 de cerveza. Es decir, que nuestra pauta de consumo se ha igualado prácticamente con la de Gran Bretaña, donde soplan 20 litros de vino y 69 de "beer".

Supongo que habrá varias causas para este cambio de costumbres, pero una de ellas, sin duda, es que a la mayoría de nuestros restauradores y bareros no les gusta el vino. Ya he comentado aquí la famosa y estúpida respuesta de muchos de ellos: "yo es que de vinos no entiendo". Así que, para cubrir la posible demanda, se apañan con tres o cuatro marcas ignotas, que cumplen, eso sí, con la condición que me dijo un día el empresario de un bar del centro, de que no cueste más de dos euros la botella. Una consecuencia casi matemática es que en los locales donde se desprecia el vino tampoco suele haber buena cocina (a veces, ni buena ni mala). Ya lo decía Paul Bocuse: "sin buenos vinos no hay buena comida". Un ejemplo evidente del desinterés y, seguramente, del desconocimiento es que un sedicente especialista en cocina de fusión japonesa no tenga ni cava ni fino, que son los vinos que mejor van con esa cocina. Algunos arguyen que no tienen manzanilla ni cava porque la gente no los pide. Raro argumento. Se vende lo que se ofrece. Aquello del buen paño en el arca pasó a la historia, si es que alguna vez fue cierto. Clemente Moya, socio y encargado de "Con Alma" me comentaba el otro día que en su larga vida profesional jamás había vendido tanto cava y champán. El secreto a voces es que los ofrecen en la carta, en las pizarras y de viva voz. Como decían los pioneros de la publicidad en USA, un pez pone un millón de huevos y no se entera nadie; una gallina pone un huevo y se entera todo el barrio. Claro que te tienen que interesar los huevos. El vino, en este caso.