Por una patria cordial

Cuenta la crónica cervantina sobre su fabulosa epopeya que, al modo de algún otro caballero que no supo contentarse con que le llamaran Amadís, a secas, don Alonso quiso añadir al suyo el nombre de su patria y que se le llamara don Quijote de la Mancha con que, a su parecer, se le honraba y declaraba muy al vivo su origen. Porque la patria fue siempre eso, la tierra natal, el lugar en el que se ha nacido, define la RAE, o sea la tierra de los padres (J. Corominas). Aunque a la vez suele ser algo más: el lugar donde se ha crecido o simplemente donde, como decía creo que Cicerón, se vivió bien. Un lugar entrañable y familiar en el que, según afinaba Murillo Ferrol, hasta el feroz ego se diluye entre la calidez del entorno. Ese lugar que los bien nacidos consideran como el mejor del mundo para yacer tras haberlo habitado, sin preocuparles que otros opinen igual.

Por esto que digo, como mero epítome de otras muchas razones posibles, me gusta la palabra patria en su sana acepción prístina y me place que comparta raíz con la voz padre. Los que tuvimos la fortuna de tener buenos padres, sabemos por qué lo digo y lo siento. Y porque me gusta esa idea de patria cordial, me disgusta que tal concepto se deje contaminar y confunda o que no se sepa diferenciar de ese otro significante rupturista y faccioso que es el nacionalismo esencialista, corolario de la soberbia, la maldita y bastarda soberbia que delira con conferir atributos únicos y exclusivos a la comunidad imaginada frente a otras. Supuestas esencias tras las que, como decía Orwell, al final se justifique el logro de más poder y más prestigio para su casta o el colectivo banalmente idealizado. No en vano Renan, en una de las definiciones más precisas de nación que conozco, la percibió como ese grupo humano unido por una historia falseada y el odio a sus vecinos.

Sin embargo, el patriotismo cordial que elogio y predico, es un sentimiento fraterno con sus orígenes, sin genéticas exclusivas ni excluyentes que no destila supremacías raciales, lingüísticas, religiosas ni culturales porque se alza sobre una dignidad universalizada; porque se basa, como requería J. Habermas, justamente en la idea de ciudadanía como valor y derecho que engloba la diversidad y el respeto recíproco. Desde la que el legítimo orgullo de haber nacido en la Ciudad Jardín de Almería, por ejemplo, no altera otros afectos por España y por la tierra toda.